В "Слуге народа" подготовили законопроект о новой "дорожной карте" для украинских судов. Документом предлагается уменьшить количество действующих местных судов в три-четыре раза.

Об этом со ссылкой на нардепа "Слуги народа", главу рабочей группы по разработке новой карты украинских судов, Павла Павлишина сообщает судебно-юридическая газета.

По словам Павлишина, после завершения процесса оптимизации судов, качество правосудия должно существенно улучшиться, так как в новых окружных судах количество судей увеличится до минимум восьми человек (в районных судах сейчас один или два судьи).

Также Павлишин добавил, что на сегодняшний день, в Украине насчитывается около 600 местных судов, а уменьшить их количество хотят втрое или вчетверо.

При этом, по словам нардепа, документ может не вступить в силу с начала 2022 года.

Документ находится на финальном этапе подготовки. Одна из его целей - выравнивание нагрузки на судей местных общих судов.

Нардеп также добавил, что в будущем суды может ждать новый этап оптимизации.

Ранее мы писали, что член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова внесла в Раду проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно некоторых вопросов обеспечения судей". Текстом закона предлагает заморозить оклады судей местных, апелляционных судов.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет отобрать у судов возможность отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцев.