В понедельник, 6 сентября, Киевский апелляционный суд на тайном голосовании единогласно избрал председателем Ярослава Головачева. Он был избран на три года.

Об этом сообщает судебно-юридическая газета sud.ua.

Кроме того, на собрании суда избрали заместителя главы суда, ей стала Анна Крыжановская. Она была также избрана на три года. Колелктив пожелал им новых достижений, сил и энергии.

Напомним, в 2016 году Головачев задекларировал семь квартир в Киеве, а также семь земельных участков в Бориспольском, Киево-Святошинском, Сквирском и Иванковском районах Киевской области.

Также "Страна" сообщала, что в Верховном суде начались массовые увольнения. В отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде с 2001 года. Согласно данным "Страны", массовые отставки судей вязаны с тем, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.

Кроме того, суд уволил и Светлану Вус и Василия Огурецкого, которые ранее написали заявления об отставке.