В "Слуге народа" допустили отставку главы Кабмина Дениса Шмыгаля. В то же время глава фракции Давид Арахамия назвал эту информацию фейком.

Нардеп "Слуги народа" Олег Дунда заявил о будущей отставке Шмыгаля в эфире "UA Перший".

Свой прогноз он обосновал "впечатлением от существующего хода событий".

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть - будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", - сказал Дунда.

На заявление народного депутата отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Нынешнее заявление Дунды - первое из недр "слуг", которое допускает такую возможность. Это может быть зондажом почвы, а может быть и начало подготовки общественного мнения к отставке Кабмина.

Уход Шмыгаля в принципе может быть использован Зеленским для пиар задач - сбить недовольство в обществе, повесив все залеты на уходящего премьера, а заодно и подарив надежду, что что-то в стране теперь поменяется", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, о которой говорят его однопартийцы, это фейк.

"По премьеру - это точно фейк. Полной замены Кабмина не будет", - сказал Арахамия в кулуарах парламента в среду.

Кроме того, он добавил, что 20 сентября состоится заседание фракции, где обсудят отдельные кадровые перемены в правительстве подтвердил.

Напомним, о планах по отставке Кабмина "Страна" писала ещё более месяца назад. Тогда речь шла о двух возможных кандидатов - первого вица-премьера Любченко и министра регионального развития Чернышова.

Также ранее в "Слуге народа" заявили, что уже этой осенью возможны еще кадровые изменения в правительстве Украины. В частности, речь идет о постах министра обороны вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, на которых сейчас находятся Андрей Таран и Олег Уруский.

Кроме того, мы рассказывали, когда "слуги народа" соберутся отправлять спикера Рады Дмитрия Разумкова в отставку.