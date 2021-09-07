Сегодня, 7 сентября, начинается новая сессия Верховной Рады. Парламентская осень обещает быть горячей.

Банковая на этот политический сезон запланировала три главные инициативы.

Это принятие во втором чтении двух законов - об олигархах и повышении ренты на добычу полезных ископаемых (так называемый "антиахметовский" законопроект, который в реальности повышает налоги не только для Ахметова, но и для очень многих украинцев).

И, наконец, отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова, который уже давно ведет линию на разрыв с Офисом президента и критикует политику Зеленского.

По информации "Страны", под все эти проекты активно собираются голоса. А депутатов шантажируют роспуском Рады, если они откажут Банковой в поддержке.

Причем разговоры о роспуске идут еще с весны, когда вице-спикер Стефанчук заявил о том, что основания для разгона Рады есть. А вчера ему ответил уже сам Разумков, который говорит, что никаких законных оснований для роспуска не имеется.

По данным источников "Страны", реально разгонять Раду Зеленский не планирует - ведь опросы не дают "слугам" сейчас более 25% поддержки, а потому в новой Раде они точно потеряют большинство. А значит - и контроль над правительством. Поэтому пока это явный блеф. Однако он говорит, насколько важны для Банковой указанные выше инициативы.

"Страна" разобрала каждую из них подробно.

Законопроект об олигархах

Этот документ авторства президента Зеленского еще летом стал одной из главных пиар-технологий власти на ниве "борьбы с олигархами".

Он позволяет президенту фактически назначать олигархом любого крупного бизнесмена - без объективного разбирательства, влияет ли он вообще на политику страны. Одним лишь решением СНБО (органа полностью подконтрольного президенту).

То есть это не инструмент борьбы с незаконным политическим лоббизмом, а очередная технология, позволяющая президенту без суда и следствия лишать украинских граждан части их прав (либо шантажировать их этим). Причем сугубо избирательно - что повлечет за собой появление класса "плохих" и "хороших" олигархов.

Текст документа, который был внесен в Раду президентом Зеленским, был опубликован 3 июня. Большая часть проекта посвящена разъяснению понятия, кто такой олигарх.

Олигарх должен соответствовать минимум трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициаром (или контролером) субъекта хозяйствования. А также - является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке. В течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (на сегодня это равно сумме в 2 миллиарда 189 миллионов гривен, или же менее 80 млн долларов).

Под такое описание подходят все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка "Форбс" за 2020 год. И не только Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ и другие люди, имена которых сейчас на слуху, но и вообще любые бизнесмены с активами более 80 млн долларов.

Принимать решение о том, что гражданин Украины является олигархом, будет, как говорилось выше, СНБО - без суда и следствия, так же как они вводят санкции.

После присвоения этого статуса олигархам будет запрещено делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий и участвовать в приватизации. Также им придется подавать декларации о доходах, имуществе и расходах - как и чиновникам. Куда, кстати, хотят вписать графу о наличии/отсутствии второго гражданства.

Ну и главное - это будет сильным имиджевым ударом по любому, попавшему в список.

Чтобы перестать быть олигархом, нужно перестать попадать под два критерия. Снимать с гражданина "звание" олигарха будет тот же Совбез.

Учитывая, что решения там принимаются без каких-либо публичных и даже внутренних обсуждений и не проверяются никакими независимыми инстанциями - то по сути вся эта история превращается в рулетку политических симпатий Офиса президента к одним бизнесменам и антипатий - к другим.

Но на Западе эта тема подается Зеленским как бескомпромиссная борьба с украинским олигархатом - и таким образом Банковая пытается обеспечить своим инициативам внешнюю поддержку. Правда, и на международном уровне, и внутри Украины законопроект уже натолкнулся на сопротивление.

В первом чтении законопроект об олигархах был принят спустя месяц после внесения в Раду, 2 июля. После этого СНБО заявил, что к осени запустят систему мониторинга, которая будет определять "олигархов" по уже описанным критериям (хотя закона, их вводящего, еще нет в природе).

Но второе чтение вряд ли дастся Банковой так же легко. По состоянию на понедельник, 6 сентября, народные депутаты подали к документу 1 257 поправок. Они в основном крутятся вокруг того, чтобы забрать у СНБО (а значит - и президента) единоличное право решать, кто олигарх, а кто нет.

Прозападные фракции предлагают разные схемы, которые включают в себя вердикты Высшего антикоррупционного суда или "международных экспертов". То есть речь идет о том, чтобы отобрать эту функцию у Зеленского и передать ее США и Европе.

Звучат предложения и о том, чтобы решения принимал Кабмин с подачи СНБО или Антимонопольного комитета. Правительство назначается Радой и напрямую президенту не подчиняется. Что позволяет хоть как-то ослабить влияние Зе на этот процесс. Но главное - обжаловать решение Кабмина можно куда быстрее через административные суды, чем указы президента - через Верховный суд, где слушания идут годами.

Также предлагается дать полномочия определять, кто олигарх, а кто нет НАПК (еще один орган, на который имеет сейчас влияние Запад).

Более детально эти и другие поправки описаны здесь.

Против ключевой части закона об олигархах - что их таковыми будет признавать СНБО - высказывался и спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам главы Рады, такой механизм создает конфликт интересов. Ведь представители бизнеса контактируют с представителями власти. И решение о попадании в перечень должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес.

В общем, непростая для президента картина складывается накануне второго чтения законопроекта, который станет одной из главных политических тем осени.

Увеличение налогов на недра

Эта идея появилась у властей весной 2021 года - на фоне резкого роста мировых цен на железную руду. Летом Кабинет министров подал законопроект изменений к налоговому кодексу - в части увеличения ренты на добычу полезных ископаемых.

Однако параллельно к этому в законопроект внесли и много других норм, которые значительно повышают налоги для очень широких категорий украинцев. В том числе увеличиваются налоги на недвижимость, на земельные паи и прочее, а также серьезное расширение прав налоговой службы (детальнее о нормах законопроекта можно прочитать здесь).

Поэтому спикер Дмитрий Разумков еще летом дал понять, что ко второму чтению законопроект нужно еще серьезно менять, иначе он может провалиться в зале. А вчера он снова высказался по данному поводу - в еще более критическом ключе.

"Во время голосования в первом чтении я говорил, что законопроект нуждается в очень серьезной дискуссии и доработке ко второму чтению. Комитету следует учесть позицию народных депутатов, общественности, бизнеса и многих других, на кого этот законопроект будет распространяться, а не только налоговой, которая себе в этом законопроекте предлагает такие полномочия, которых не было никогда", - сказал спикер вчера на брифинге в Раде.

Отставка Разумкова

Третья политическая интрига осени - это возможная отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова. Который весь 2021 год осторожно, но неуклонно идет вразрез с линией Банковой по многим вопросам.

В частности - по беспредельным санкциями СНБО, за которые глава Верховной Рады, будучи членом СНБО, часто не голосует. В этом ключе он критиковал бессудное закрытие телеканалов и СМИ указами президента. Также Разумков не голосовал и за санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.

Критикует он и другие инициативы Офиса президента: закон об олигархах, налоговые изменения и даже переименование Украины в Русь-Украину.

То есть Дмитрий активно отстраивается от политики Зеленского с перспективой создания собственного политического проекта.

Поэтому в конце лета пошли разговоры о его вероятном уходе с поста спикера. Их тогда прокомментировал в эфире ТВ сам Разумков.

"Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день никаких предложений от народных депутатов, чтобы сменить главу Верховной Рады, не поступало", - заявил спикер. Также он дал понять, что сам уходить не собирается: "Мне нравится моя работа, надеюсь я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это и в будущем, столько времени, сколько отведено будет Верховной Радой Украины".

То есть официальных движений по этому поводу пока нет. Но сама риторика Разумкова намекает, что нет дыма без огня.

Примерно те же тезисы он повторил вчера на брифинге в Раде.

Позже глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тоже прокомментировал слухи об отставке.

"Когда будет вопрос о Разумкове, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуги народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом. И будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - заверил Арахамия.

В этой цитате самое важное - это допущение, что спикера "будут менять". Обычно, если таких планов нет, о них и не говорят - даже как о теоретической вероятности. Таким образом, вывод очевиден - отставку Дмитрия Разумкова Банковая прокачивает весьма серьезно.

Но так как по этому вопросу, так же как и по закону об олигархах и по налоговым изменениям, голосов не хватает, в ход и идут инструмента шантажа вроде заявлений о возможности роспуска Рады.

Хотя, как уже писалось выше, роспуск парламент Зеленскому сейчас не выгодны из-за реальной угрозы потери большинства в новой Раде. И пойти на досрочные выборы президент может лишь помимо своей воли, под сильным давлением.