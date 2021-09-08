Сегодня, 8 сентября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственной власти решил вернуться к рассмотрению во втором чтении законопроекта о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской горадминистрации (сейчас их совмещает Виталий Кличко).

Таким образом, фракция "Слуга народа" вспомнила об уже подзабытом законопроекте, который пылится в Раде с осени 2019 года. Его внесут на голосование в октябре.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос разделения полномочий мэра и главы КГГА назрел. "Киевляне бы хотели видеть над нашим солнцесияющим мэром, к которому не может быть претензий, мы не говорим контроль, но бережный надзор".

"Внешне это выглядит как подтверждений намерений Банковой лишить Кличко большей части полномочий. Но с другой стороны, это же означает, что в Офисе президента передумали просто сходу уволить Кличко с должности главы КГГА Указом президента, а решили избрать более длинный путь - через принятие закона. Видимо, рубить шашкой с плеча у Зеленского опасаются", - комментирует идею "слуг" телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в мае заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко. В том же месяце прошел ряд обысков в структурных подразделений КГГА, на коммунальных предприятиях, а также дома у близкого соратника Кличко экс-нардепа Артура Палатного.

Также сообщалось, что в Офисе президента рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА. Кроме того, Кличко сам заявлял, что обысками у киевских коммунальщиков власть готовит почву для его увольнения.