Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о личной жизни в интервью журналистам программы "Зірковий шлях"

Оказывается, Виталий Владимирович видится с женой крайне редко, но не считает это причиной для развода. Наталья Егорова (девичья фамилия супруги, которую она оставила и после свадьбы) живет в Германии, в двухэтажном особняке в престижном пригороде Гамбурга.

"Есть люди, которые видятся каждый день, но отношений у них нет. Отношения — это не вопрос того, насколько часто ты видишься", - сказал Кличко-старший.

Категорически опроверг столичный мэр слухи об официальном разводе и даже в шуточной форме предлагал показать справку: "Это моя частная жизнь. Моя. Личная. Жизнь. Слухов много ходит. Кто-то может что-то придумать, кто-то додумать, но очень важно, чтобы ты сам знал правду и всегда был искренним".

Правда, он признался, что забыл важную дату. А именно 25-ю годовщину свадьбы.

Напомним, Наталья и Виталий Кличко поженились в апреле 1996 года.

"Вы знаете, почему [забыл]? У меня такая профессия была. Я занимался боксом. Бокс такой тяжелый вид спорта, иногда пропускаешь удары. Знаете, иногда не помню", - шутил в оправдание Кличко.

Немного пролил свет градоначальник и на жизнь детей заграницей. По его словам дочь Елизавета-Виктория интересуется психологией, старший сын Егор-Даниель готовится к службе в украинской армии, а младший Максим-Александр забрал титул самого высокого члена семьи с ростом 2 метра 7 см.

Братья Кличко с детьми. Фото: Фейсбук

"Если ты гражданин Украины, ты должен пройти украинскую армию. Я хочу, чтобы мой сын прошел эти испытания и был военным", - убежден мэр, но вот жена этих взглядов не разделяет.

По словам Виталия Кличко его племянница Кайя-Виктория не живет с родителями. Пока мама голливудская актриса Хейден Панеттьери снимается в кино, а папа Владимир ведет бизнес и преподает в университетах Европы, девочку нянчит бабушка – мама братьев Кличко. Живут они в Украине.

Напомним, недавно жена Виталия Кличко Наталия заявила, что возвращается на большую сцену и возобновляет карьеру сольной певицы.

Кроме этого, "Страна" писала, что Вакарчук впервые стал отцом. Малыша 46-летний музыкант и его новая возлюбленная назвали Иваном - в честь отца Вакарчука.