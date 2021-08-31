Мэр Киева Виталий Кличко пригласил на заседание Киевсовета министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, но он не пришел. Высказывания со стороны Ткаченко в свой адрес мэр назвал "некультурными".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 31 августа.

Как объяснил мэр столицы, министра пригласили на заседания для того, чтобы он рассказал о деятельности в сфере охраны культурного наследия Киева. В течение последних лет в Министерство культуры киевская власть отправила десятки представлений, речь в которых идет о занесении полутора тысяч памятников в Госреестр. Пока памятники находятся в частном владении или аренде, по словам Кличко, они разрушаются.

"Здание, которое недавно снес застройщик, не был внесен Министерством культуры Украины в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6 Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры... Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - сказал Кличко.

В свою очередь Ткаченко в социальных сетях написал, что Кличко известно, что он сейчас находится в официальном отпуске. Министр пригласил столичного мэра в свое министерство ко 2 сентября.

Напомним, 20 августа в Киеве снесли усадьбу Барбана. После этого полиция открыла уголовное дело.