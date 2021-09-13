Немецкому регулятору уже поступили документы на сертификацию газопровода "Северный поток-2", о завершении строительства которого российский "Газпром" объявил 10 сентября. Рассмотрение заявки, по прогнозам, займет до четырех месяцев.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря немецкого Федерального сетевого агентства Фите Вульфа пишет "Интерфакс".

В заявке содержится запрос на сертификацию "Северного потока-2" как независимого газотранспортного оператора. При этом Федеральное сетевое агентство не принимает решение о старте эксплуатации газопровода, за это ответственны другие ведомства.

Однако сертификат от регулятора нужен, иначе, если его введут в эксплуатацию без этого документа, "Северный поток-2" может быть оштрафован.

Напомним, ранее СМИ анонсировали, что газопровод заработает в начале октября, однако в Германии считают такой сценарий маловероятным.

Также мы писали о том, что на фоне информации о достройке газопровода цена на газ в Европе впервые достигла $730 за тысячу кубометров.

Мы подробно разбирались, когда запустят "Северный поток-2" и что это значит для Украины.