Вчера, 10 сентября, "Газпром" объявил о полном завершении строительства "Северного потока - 2".

Официальный Киев уже не сомневается в том, что проекту быть. В ответ на новости из Москвы пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что Украина продолжит борьбу с СП-2 и после его запуска.

Впрочем, так было не всегда. Во время строительства "Потока" многие политики, журналисты и эксперты предсказывали, что газопровод не достроят.

"Страна" напоминает их заявления и аргументацию.

"Оснований для завершения "Северного потока - 2" нет"

Уже совсем недавно - 8 июля - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что газопровод через Балтийское море до Германии достроен не будет.

"Слухи, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, на сегодняшний день не имеют оснований", - сказал Шмыгаль на брифинге с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

Шмыгаль выразил надежду, что помогут остановить СП-2 европейские партнеры Украины.

Он призвал Литву "присоединиться к нашим усилиям по противодействию "Северному потоку - 2" и противиться такой возможности". "Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС", - сказал Шмыгаль.

На видео с 16:50

Петр Порошенко был настроен не менее категорично, чем Шмыгаль. Он верил, что СП-2 остановят американцы.

"Я считаю, что Северный поток-2 не слишком повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет", - говорил он, выступая перед студентами КНУ им. Шевченко в 2018 году.

"Соединенные Штаты решительно настроены относительно остановки строительства "Северного потока-2", а против санкций США никто не пойдет", – добавил Порошенко.

В итоге, напомним, в июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, которое позволило России достроить газопровод.

"Реализован не будет"

Журналиста Дмитрия Гордона и вовсе можно назвать топ-предсказателем.

Он высказывал уверенность, что в России не пройдет Чемпионат мира по футболу 2018. А в нынешнем марте анонсировал выход фильма про вагнеровцев, который зрители не увидели до сих пор.

Не обошел Гордон стороной и "Северный поток - 2". В 2018 году он несколько раз заявлял, что газопровод "не будет реализован".

Этой зимой, когда газопровод уже был близок к завершению, Гордон давал 90%, что его не закончат.

"Я сказал, что "Северного потока - 2" не будет, помните? Все ржали надо мной. Говорили, вон полным ходом строится. А сейчас оказывается, что не могут достроить... Для "Газпрома" это небольшая потеря будет. Тем не менее, сейчас я могу с 90-процентой уже уверенностью сказать, что "Северного потока - 2" таки не будет", - сказал журналист 21 января этого года.

Были и другие прогнозы. Так, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в конце мая высказывал мнение, что "Северный поток - 2" смогут достроить - но Евросоюз не позволит ввести его в эксплуатацию.

"Даже если "Северный поток-2" достоят, то не факт, что он будет введен в эксплуатацию. Потому что есть регуляции Европейского Союза, на которые Россия идти не хочет, а здесь уже будет играть не только Германия, но и бюрократический аппарат всего Европейского Союза. Поэтому, возможно, это элемент игры: "Ну хорошо, мы вам дадим достроить "Северный поток - 2" для того, чтобы он потом никогда не был запущен в эксплуатацию". А почему нет?" – сказал Огрызко, который сейчас руководит "Центром исследования России".

Это прогноз пока можно считать актуальным - газопровод пока еще не запущен в эксплуатацию. Но очевидно, что его запустят и будут эксплуатировать - причем ввиду наступающей зимы, уже совсем скоро.

Несбывшиеся предсказания давали и на самом высоком уровне в США.

"Ванги" из США и России

Министр энергетики США Дэн Бруйетт в феврале 2020 года заявлял, что американские власти продолжат выступать против этого проекта.

На вопрос Bloomberg о попытках России обойти санкции Трампа и достроить "Поток" собственными силами, министр ответил коротко: "Они не смогут".

"Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет нужных технологий. Пусть они их разработают, тогда посмотрим", - сказал Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности.

Были скептики и в России. Михаил Крутихин, который позиционирует себя специалистом по нефтегазовому рынку, публиковал мнение о том, что достроить СП-2 могут разве что инопланетяне.

"Когда вам в сотый раз начнут пи...ть о том, что "Северный поток - 2" обязательно достоят, спросите пи....щего (будь то Меркель, Путин или какой-нибудь датчанин), чье трубоукладочное судно будет этим заниматься. И обязательно сообщите мне ответ. Мне очень интересно посмотреть, кто бросит вызов американским санкциям. Пока желающих среди владельцев таких судов я не вижу. Инопланетян наймут?"