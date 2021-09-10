Украине не перестанет бороться с газопроводом "Северный поток-2", о завершении строительства которого "Газпром" объявил 10 сентября, даже после того, как он начнет работать.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров агентству AFP.

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", - сказал пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, 10 сентября российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного поток-2" по дну Балтийского моря. Теперь, перед тем как начать работу, газопровод должен пройти сертификацию.

Компания Nord Stream 2 AG заявляла, что газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию уже до конца текущего года. В свою очередь Bloomberg сообщил, что транзит газа по "Северному потоку-2" начнется 1 октября. Однако сроки начала поступления газа через "Северный поток 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ.

Когда запустят "Северный поток-2", отразится ли это на рекордно высоких ценах на газ в Европе и что будет с украинским транзитом, подробно разбиралась "Страна".