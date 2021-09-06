Несмотря на рекордную цену на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы голубого топлива в европейских подземных хранилищах, российский "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 миллионов кубометров газа в сутки. Это приведет к уменьшению транзита по украинской территории со 124 миллионов кубометров в сутки до 109 миллионов.

Об этом написал в Фейсбуке генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По словам Макогона, кроме того, Оператор ГТС Украины постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 миллионов кубометров в сутки, но ни разу "Газпром" не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС.

В свете новостей об окончании трубоукладочных работ по проекту "Северный поток - 2" и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году Макогон расценил проведение россиян как "грубый намек" на то, что увеличение поставок в ЕС возможно только по "Северному потоку - 2".

"Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы в плане готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности", - резюмировал Макогон.

Ранее "Страна" сообщала, что 6 сентября уложена последняя труба газопровода "Северный поток - 2".

Также мы приводили заявление Nord Stream 2 AG о том, что газопровод планируется ввести в эксплуатацию до завершения 2021 года.