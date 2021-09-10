Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что на сертификацию "Северного потока-2" могут потребоваться недели или даже месяцы, поэтому дата начала транзита газа 1 октября, как ранее анонсировали в СМИ, кажется маловероятной.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мне бы очень хотелось, чтобы трубопровод был как можно скорее принят в эксплуатацию, но эту дату я считаю нереалистичной. На следующие шаги, связанные с сертификацией, могут потребоваться недели или даже месяцы. Я полагаю, что прокачка может начаться уже в этом году, но не 1 октября", - заявил Эрнст.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" заявила об окончании строительства газопровода "Северный поток-2". Теперь, перед тем как начать работу, газопровод должен пройти сертификацию.

При этом Украина заявила о готовности бороться с "Северным потоком-2" даже после того, как по нему пустят газ.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда запустят "Северный поток-2", отразится ли это на рекордно высоких ценах на газ в Европе и что будет с украинским транзитом, подробно разбиралась "Страна".