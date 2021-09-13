Цена на газ в Европе бьет все новые рекорды. Фото: "Страна"

В понедельник, 13 сентября, впервые в истории цены на газ в Европе превысили отметку в $730 за тысячу кубических метров. 

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "РИА Новости". 

Еще неделю назад, в прошлый понедельник, газ в Европе стоил $650 за тысячу кубометров, за неделю цены взлетели на 80 долларов. 

Основными причинами такого резкого скачка являются ожидание увеличения потребления газа в ЕС из-за отказа от угля в энергетике, а также сокращение объемов поставляемого топлива в связи с будущим запуском газопровода "Северный поток-2". 

Цены на газ в Европе побили рекорд. Скриншот: РИА Новости

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за скачка цен на газ европейцы скупают украинские дрова, поэтому накануне отопительного сезона в Украине образовался дефицит древесины. При этом, по данным продавцов, древесину начали активнее скупать начиная с мая текущего года. 

Также мы сообщали, что на прошлой неделе российский "Газпром" сообщил о том, что строительство "Северного потока-2" завершено. Между тем, в Германии считают маловероятным запуск "Северного потока-2" в начале октября, несмотря на то, что такие сроки анонсировали СМИ.

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