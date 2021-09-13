В понедельник, 13 сентября, впервые в истории цены на газ в Европе превысили отметку в $730 за тысячу кубических метров.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "РИА Новости".

Еще неделю назад, в прошлый понедельник, газ в Европе стоил $650 за тысячу кубометров, за неделю цены взлетели на 80 долларов.

Основными причинами такого резкого скачка являются ожидание увеличения потребления газа в ЕС из-за отказа от угля в энергетике, а также сокращение объемов поставляемого топлива в связи с будущим запуском газопровода "Северный поток-2".

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за скачка цен на газ европейцы скупают украинские дрова, поэтому накануне отопительного сезона в Украине образовался дефицит древесины. При этом, по данным продавцов, древесину начали активнее скупать начиная с мая текущего года.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе российский "Газпром" сообщил о том, что строительство "Северного потока-2" завершено. Между тем, в Германии считают маловероятным запуск "Северного потока-2" в начале октября, несмотря на то, что такие сроки анонсировали СМИ.