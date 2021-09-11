Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия поддерживает проект "Севпоток-2", однако, по ее словам, после запуска газопровода Украина должна и дальше транзитировать российский газ.

Об этом со ссылкой на Меркель пишет "РИА Новости".

Немецкий канцлер 11 сентября была с рабочей поездкой в Польше. На переговорах с польским премьер-министром Матеушем Моравецким она сказала, что Германия поддерживает "Северный поток-2". В то же время, по словам канцлера, Берлин понимает озабоченность Украины в связи с запуском газопровода. Меркель сказала, что когда он заработает, нужны определенные гарантии.

Ангела Меркель полагает, что Украина должна оставаться страной-транзитером российского газа. Для этого, как заявила канцлер, и было заключено соглашение между Германией и США. Оно должно не позволить РФ использовать энергетику в качестве гибридного оружия, когда заработает "Северный поток-2".

Напомним, на фоне окончания строительства "Северного потока-2" в Европе цены на газ достигли уже 707 долларов.

Также мы писали о том, что "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" десятого сентября.