Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что работу российского трубопровода "Северный поток-2" еще можно заблокировать. Для этого необходимо, чтобы США ввели новые санкции. Об этом он заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - сказал он.

При этом санкции США, напоминает Витренко, долгое время блокировали строительства газопровода. Но в последнее время ограничения были сняты.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что необходимо закрепить "на бумаге" международные гарантии в случае злоупотребления Российской Федерацией "Северным потоком-2". Он также заявил, что Россия уже использует газопровод как оружие против Украины.

Напомним, утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен.

На данный момент Немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) продолжает проверку заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора. Когда процедура завершится, пока неизвестно.