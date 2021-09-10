Время "Ч" по газу для Европы и Украины - совсем близко.

Сегодня "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено.

Эксперты ожидали, что газ по новой трубе пойдет к концу нынешнего года. Но, судя по всему, у "Газпрома" на этот счет свои планы. Как заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в компании, россияне планируют начать подачу газа по Северному потоку -2 уже с 1 октября, то есть, всего через три недели.

Правда, на этот счет есть и другие прогнозы. Немецкие СМИ пишут, что процесс сертификации трубы может затянуться на долгие месяцы и газопровод заработает лишь в следующем году.

А глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что газ по "Северному потоку - 2" вряд ли начнет прокачиваться с начала октября, так как для этого нужно получить еще несколько разрешений.

Есть еще требования Третьего энергетического пакета, по которым к газопроводу должны иметь доступ другие трейдеры. Мы уже писали, как может быть решен этот вопрос, в частности, партии газа могут продавать в нейтральных водах, или же к газопроводу предоставят доступ другим российским компаниям (например, "Роснефти").

Впрочем, так или иначе, но очевидно, что газопровод рано или поздно будет запущен. И тогда возникает вопрос - что будет с нашей ГТС.

Потому что варианты обсуждаются разные. Вплоть до того, что Россия сократит объемы трахита через Украину или вообще прекратит поставки по украинской трубе, хотя и будет платить по действующему до 2024 года контракту.

От того, какой из вариантов реализуется на практике зависит как судьба транзита и нашей ГТС, так и то, по какой цене будут покупать газ украинские потребители.

Разбирались, что значит для Украины запуск Северного потока-2 уже с 1 октября.

Газовый оверпрайс

Для Европы, где цены на газ сейчас зашкаливают (уже более 700 долларов за тысячу кубов) выгодно запустить "Северный поток-2" как можно скорее.

Напомним: газ на европейских хабах дорожает уже несколько месяцев кряду. Но в последние дни ценники буквально слетели с тормозов.

9 августа октябрьские фьючерсы на европейских биржах (к ним привязаны и украинские цены на газ) снова выросли. Мы уже писали, что цена вплотную приблизилась к 700 долларам. Если точнее, котировки составили 689 долларов. Но уже буквально за несколько часов они выросли до 696 долларов, а под конец торгов превысили планку в 700 долларов (700,2 доллара за тысячу кубов). Главной причиной роста цен остается низкий запас газа в европейских подземных хранилищах.

Эксперты прогнозируют, что после того, как первые партии газа пойдут по Северному потоку-2, ценники на европейских газовых биржах просядут на 15-20%.

Главный вопрос для Украины - что будет с транзитом российского газа через нашу ГТС.

Хотя Германия и США, якобы, "гарантируют" нам транзит, на самом деле с этим вопросом ничего не ясно. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что все будет зависеть от того, какой будет спрос на российский газ в Европе. Если спрос увеличится, то значит и транзит через Украину после 2024 года сохранится. А если нет, то нет.

Пока же обсуждаются самые разные варианты. Разберем их подробнее.

Варианты для Украины

Первый вариант - сохранение транзита в прежних объемах, то есть, минимум 40 млрд кубов в год.

По мнению Рябцева, такое развитие события наиболее вероятно, по крайней мере, на ближайшие годы.

"Для нас с запуском Северного потока-2 ничего не поменяется до 2024 года, пока действует контракт. Россия не заинтересована сокращать транзит через нашу ГТС. Спрос на газ в Европе сейчас зашкаливает. Газ, который идет по украинской трубе, уже законтрактован, его ждут конкретные потребители. "Газпром" вряд ли пойдет на нарушение этих контрактов", - считает Рябцев.

Эксперт энергорынка Олег Попенко также говорит, что остановка транзита до 2024 года маловероятна. "У "Газпрома" есть прямые обязательства перед европейскими покупателями", - отметил он.

"Спрос на газ в Европе очень высокий. Не думаю, что "Газпром" в такой ситуации станет лишать себя шансов продавать больше газа в ЕС", — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Но эксперты не исключают и другой вариант развития событий - уменьшение объемов транзита через украинскую ГТС еще до истечения срока контракта.

Как отмечал ранее глава Минэнерго Герман Галущенко, даже при загрузке Северного потока-2 на 50% украинский транзит может сократиться до 18 млрд кубов. А при таком объеме, по его словам, газа в нашей трубе будет "критически мало". А при обвале транзита до 15 млрд кубов, Украина попросту не сможет содержать свою ГТС.

В пресс-службе Оператора ГТС Украины отметили, что транзит уже сокращается. С начала года он составил порядка 29,5 млрд кубов, что на 5,34 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Газпром" прокачивает 124 млн кубов газа в сутки вместо прошлогодних 180-185 млн.

"Такой показатель бронирования держался в течение последних пяти месяцев. Однако на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% (0,65 млн кубов в сутки) от предложенных 15 млн дополнительных гарантированных транзитных мощностей через украинскую газотранспортную систему. То есть, объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре снизятся еще больше - до 109 млн кубов в сутки - минимального объема, предусмотренного существующим транзитных соглашением", - говорится в сообщении Оператора ГТС.

Но, как заметил Родлер, пока условия контракта выполняются. А снижение прокачки в него вполне вписывается. Так как на прошлый год был прописан транзит 65 млрд кубов в год, а на последующие годы - только 40 млрд.

"Глава Оператора ГТС Макогон постоянно возмущается, что "Газпром" не бронирует дополнительные мощности нашей ГТС. Но зачем они ему, если под эти объемы нет конкретных покупателей? "Газпром" поставляет газ не "вообще в Европу", а своим клиентам, по действующий контрактам. Что касается сентября, то, понятно, что "Газпром" уже готовится к запуске Северного потока-2, который нужно загрузить газом", - отмечает Рябцев.

По его словам, сейчас сокращение транзита российского газа через Украину вряд ли будет. Но в последующие годы оно вполне вероятно.

"Тут все будет зависеть от условий нового контракта и кто его будет подписывать. Если контракт будет только между "Газпромом" и "Нафтогазом", то, может, и 18 млрд кубов не будет. Если подписантом будет еще и третья сторона, к примеру, крупная немецкая энергокомпания, гарантирующая увеличения закупок, то объемы могут превысить 18 млрд кубов", - считает Рябцев.

Как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, в том, что транзит российского газа по нашей ГТС будет с годами падать уже нет сомнения. "Но больше объемов у нас заберет даже не Северный поток-2, а Турецкий поток, который покроет южную и центральную часть Европы. В то же время украинская ГТС будет закрывать потребности в газе Италии, части Австрии и других стран. "Газпрому" и Европе выгодно оставить нашу ГТС в качестве резервной", - считает Корольчук.

По его словам, многое будет зависеть еще и от подземных хранилищ.

"Сейчас в Европе их начали активно развивать, а так как Украина в этом плане практически ничего не делает, может случиться так, что "девальвация" ждет не только украинскую ГТС, но и украинские подземные хранилища. И тогда мы действительно рискуем оказаться никому не нужными", - говорит он.

По мнению Олеге Попенко, сокращение транзита через Украину возможно уже этой зимой.

"Тут еще многое зависит от политики. Пока непонятно, до каких объемов может упасть транзит, но вполне возможно, что это спровоцирует дефицит газа в Украине, причем, в разгар отопительного сезона. Что в свою очередь, вынудит нашу страну закупать дополнительные объемы газа по европейским рыночным ценам, втрое дороже, чем заложено в себестоимости ресурса теплокоммунэнерго. Для них такой вариант обойдется сплошными убытками. Если газа будет мало, возможны сбои в работе ТЭС, поэтому придется еще и дополнительно импортировать электроэнергию из Беларуси", - допускает он.

Как говорит Рябцев, главный риск для Украины в случае падения объемов транзита - снижение давления в трубе.

"Особенности украинской ГТС таковы, что магистральные и распределительные ветки объединены. И, если в магистральной трубе газа будет меньше, может упасть давление в распределительных ветках. Чтобы решить эту проблему, нужно менять работу компрессорных станций, вплоть до того, что одни придется модернизировать, а другие вообще заменять новыми. Понятно, что это ударит по тарифу на распределения газа для бизнеса и населения", - отмечает Рябцев.

Может ли Россия полностью остановить транзит?

Третий вариант - полная остановка транзита еще до истечения срока контракта. То есть, "Газпром" будет продолжать платить Украине за транзит 40 млрд кубов газа в год, но физически поставлять газ не будет. Понятно, что с экономической точки зрения это бессмысленно и единственным аргументом может быть политика. Потому что прекращение транзита российского газа поставит на грань энергетической катастрофы Украину уже этой зимой - в любом случае нужно будет закупать большие объемы газа просто для поддержания давления в трубе, не говоря уже о закупках голубого топлива для потребителей. Сейчас наша страна юридически покупает газ в Европе, но физически отбирает его из транзита. В случае его прекращения такой возможности не будет.

И придется реально покупать газ в ЕС. И это не только дополнительные расходы (и повышение цены на для внутренних потребителей), но и проблемы с тем, что где-то этот газ вообще нужно будет брать. Потому что на поставки в Украину лимитов в Европе нет.

Поэтому такой вариант для нашей страны равносилен полному коллапсу энергорынка и замерзанию в прямом смысле слова. И выйти из него можно будет только одним образом - перейдя на прямые закупки у "Газпрома", что будет воспринято многими в Киеве как зрада.

Но, повторимся, пойти на такой вариант Россия может только по политическим причинам - чтоб нанести мощнейший удар по украинской власти.

Но насколько это возможно?

Эксперты считают такой вариант крайне маловероятным, но все же полностью не исключают.

"Формально никаких причин для остановки транзита на сегодня нет. Газ, который идет через наш ГТС, приобретен европейскими потребителями по долгосрочным контрактам, а их нарушение - это штрафы для "Газпрома". Но риски все же есть", - говорит Рябцев.

"Россияне могут прокачать ситуацию, как это было при Тимошенко - перекроют кран, обвинив Украину, скажем, в несанкционированном отборе газа", - допускает эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, по словам Рябцева, повторение газового кризиса времен Тимошенко сейчас вряд ли возможно. "Тогда не было контракта, значит, была неопределенность. И можно было говорить о "несанкционированных отборах". Сейчас такое вряд ли реально", - добавил он.

Но, как считает экономист Алексей Кущ возврат к газовым войнам не такой уж фантастический сценарий.

"Чтобы аннулировать действующий контракт, причем, по нашей вине, России стоит лишь снизить объемы транзита ниже 20 млрд, а за остальные объемы - просто платить. В Украине дефицит газа - 15 млрд плюс технический газ. Сейчас мы реально отбираем его их ГТС, хотя и показываем виртуальный реверс. Но если объемы упадут, мы должны будем или полностью отбирать российский газ, и тогда в Европу уже ничего не попадет, или включать реальный реверс. Но ГТС не может одновременно работать в режиме аверса и реверса. И тогда мы будем вынуждены уже сами перекрывать вентиль на востоке страны. В таком случае виновником прекращения транзита газа в Европу будет Украина", - говорит Кущ.

Но реальный газ из Европы обойдется нам дороже, чем тот, что мы сейчас отбираем из трубы. Ведь его придется покупать по спотовым ценам, которые уже выше 700 долларов за тысячу кубов.

"В особенно тяжелой ситуации окажется бизнес. Если для нужд населения можно использовать газ внутренней добычи, который, хоть и считают по цене импортного паритета, все же позволяет "играть с тарифами", то вот промышленность будет вынуждена приобретать газ по заоблачным ценам", - считает Рябцев.

Источник "Страны" на энергорынке России близкий к "Газпрому" считает вариант прекращение транзита газа через Украину до истечения срока контракта маловероятным.

"На 100% его исключать нельзя, но для этого отношения между Украиной и Россией должны совсем уж радикально ухудшиться. Например, если Украина пойдет в наступление на Донбассе или будет какие-то военные движения вокруг Крыма. Но в любом другом случае использование такого политического рычага мне кажется маловероятным. Во-первых, это очень невыгодно для "Газпрома", который будет платить Украине за транзит, но реально газ прокачивать не будет. Во-вторых, это сильно напряжет отношения с Германией и Евросоюзом, так как станет фактическим подтверждением тезиса, что Россия использует газ как политическое оружие. А Россия настроена на увеличение поставок газа в ЕС. После запуска "Северного потока-2" это будет главной задачей. Поэтому если Украина не будет делать резких движений, то и Россия не будет прекращать транзит до истечения срока контракта в 2024 году. А после 2024 года все буде зависеть от объема потребления российского газа в Европе. Если он увеличится, то транзит через Украину сохранится. Если не увеличится, то транзит могут и полностью прекратить. И тогда Украина будет вынуждена перейти на прямые закупки газа у России", - говорит источник.