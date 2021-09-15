В Европе "спотовая" цена на газ ушла уже далеко за $800 за тысячу кубов. Об этом сообщает Telegram канал Политика Страны.

Большинство европейских потребителей рост цен не почувствуют, так как они покупают газ по долгосрочным контрактам, а там таких перепадов нет, да и привязаны они, в основном, к цене на нефтепродукты, которые так сильно сейчас не растут.

Другое дело Украина. У нас относительно защищены только физлица-потребители газа по годовым контрактам. А также предприятия теплокоммунэнерго, которым также газ обещают поставлять по годовым контрактам (но по ним есть нюанс - объемы дешевого газа будут ограничены лимитами, сверх которых газ придётся покупать на рынке).

А по остальным (в первую очередь для промышленности), с недавних пор по требованию МВФ цена ежемесячно формируется исходя из спотовых цен на газ в ЕС. То есть - исходя из тех самых 800 и более долларов за тысячу кубометров.

И вот для них новости из Европы весьма печальные. Цена за тысячу кубов на украинской энергобирже уже более 25 тысяч гривен. То есть, приближается к $1000.

Ранее "Страна" сообщала, почему цены на газ в Европе ставят новые рекорды и чем это грозит Украине, а также о том, что Витренко ждет физико-химических проблемы для украинской "трубы" после запуска Северного потока-2.