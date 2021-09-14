В Украине существенно выросли цены на топливо. В августе 2021-го по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% и его стоимость составила 29,3 гривен за литр. А бензин А-95 стал дороже на 21,4% и теперь обходится в 30,3 гривен за литр. Также возросло в цене и дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр. При этом самый большой процент подорожания показал газ сжиженный для автомобилей - 36,5% до 17,4 гривен за литр. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики в отчете о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года.

Напомним, 4 августа в Украине подорожал бензин в розничных сетях АЗС. Это произошло после того, как 3 августа в Минэкономики обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, согласно которым АЗС вправе устанавливать свою наценку.

Расчетная цена для бензина повышена с 26,64 грн/л до 26,86 грн/л, а для дизтоплива уменьшена - с 22,25 грн/л до 22,24 грн/л. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его торговли через сеть АЗС не должна превышать 31,86 грн/л, на дизтопливо - 29,24 грн/л.

Ранее "Страна" писала о том, что после роста цен в России собираются как можно скорее запретить экспорт бензина.

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