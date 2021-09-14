Цены на газ в Европе утром во вторник, 14 сентября, снова побили рекорд. Впервые в истории они превысили отметку в $800 за тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Отметим, что к вечеру в понедельник цены на газ в Европе составляли 755 долларов за тысячу кубометров. Тогда же появились прогнозы о том, что стоимость топлива может в ближайшее время повыситься до 800 и даже тысячи долларов.

Цены стремительно растут из-за небольших запасов в подземных европейских газовых хранилищах. Россия, в свою очередь, снизила поставки на фоне ожидания запуска газопровода "Северный поток-2". Ранее эксперты прогнозировали, что после этого цены могут опуститься сразу на 15-20%. Однако пока неизвестно, когда начнутся полноценные прокачки газа по трубопроводу.

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд. Скриншот: theice.com

Напомним, "Страна" подробно писала о том, почему цены на газ в Европе ставят новые рекорды и чем это грозит Украине.

Также мы сообщали о том, что вчера немецкий регулятор получил заявку на сертификацию "Северного потока-2", ее рассмотрение займет до четырех месяцев.