Цены на газ в Европе побили очередной исторический рекорд.

На биржевых торгах 13 сентября котировки поднимались до 755 долларов за тысячу кубов, и уже появились прогнозы о новой ценовой планке - 800 и даже тысячи долларов.

Главное, что гонит цены вверх - низкие запасы газа в европейских подземных хранилищах. По состоянию на 12 сентября они были заполнены на 70, 45%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет. Между тем, уже чуть более чем через месяц должен начаться отбор газа на новый отопительный сезон.

Эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе перестанут расти и перейдут к снижению на 15-20% после запуска Северного потока-2, о завершении строительства которого на прошлой неделе отрапортовал "Газпром". Были заявления, что газ по новому газопроводу пойдет уже с 1 октября, а до конца этого года объемы поставок достигнут 5,6 млрд кубов.

Но с полноценными прокачками газа по Северному потоку-2 могут быть проблемы. Немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetgentur сообщило, что получило документы на сертификацию дочернего предприятия «Газпрома» Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора, но их рассмотрение и принятие решение может занять до 4 месяцев.

Между тем, в США уже прогнозируют, что этой зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа. "Если к январю и февралю наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит. Речь идет не только о каких-то геополитических играх. На кону жизни людей", - заявил старший советник Госсекретаря США Амос Хохштайн.

Понятно, что подобные заявления не добавляют рынку оптимизма, поэтому в ближайшие дни, по прогнозам экспертов, ценники могут взлететь еще выше.

Между тем, газ по 750 долларов в Европе покупают далеко не все потребители. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, 75% потребителей получает газ по двухсторонним договорам, а там цены в разы ниже. Но в Украине - совсем другая ситуация. Цены на газ у нас привязаны именно к биржевым котировкам, и, чем выше они взлетят, тем дороже придется покупать газ бизнесу и частично - даже теплокоммунэнерго, так как дешевого газа по 7,4 гривны за куб, который им обещал "Нафтогаз" на производство тепла для населения на зиму явно не хватит - дефицит до 30%.

На Украинской энергетической бирже еще 8 сентября был зафиксирован новый рекорд - газ выставлялся по 20 329 за тысячу кубов, а это 760,5 долларов. То есть, с учетом НДС и доставки уже дороже, чем на европейских хабах. Более свежих данных по торгам пока нет, но ожидается, что в ближайшие дни цена взлетит еще больше.

Разбирались, что происходит с ценами на газ в Европе и Украине.

Новая планка - 800-1000 долларов?

О ценовом ралли на европейском газовом рынке мы уже писали. Под конец прошлой недели стоимость октябрьских фьючерсов на голландском хабе TTF превысили 710 долларов за тысячу кубов. Но уже с понедельника начался новый рост - газ подорожал еще на 20 долларов - до 731,5 долларов за тысячу кубов. На пике газ на европейских хабах дорожал до 755 долларов. На Лондонской бирже ценник поднимался выше 760 долларов. Это - исторический рекорд. Причем, судя по всему, явно не последний.

Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин прогнозирует, что цены на газ в Европе уже очень скоро могут превысить 800 долларов за тысячу кубов. Есть мнение, что ценники могут взлететь и до тысячи долларов.

Главная причина ценового безумия на европейском газовом рынке - низкие запасы газа в подземных хранилищах. На сегодня они заполнены чуть более чем на 70%, хотя до начала отопительного сезона по-сути остался месяц.

Ожидалось, что ситуация начнет стабилизироваться после запуска Северного потока-2, который на прошлой неделе уже окончательно достроили. Но теперь непонятно, как скоро его сертифицируют, а от этого зависит, когда по новому газопроводу могут пойти коммерческие партии газа (до конца года ранее планировалось поставить в Европу 5,6 млрд кубов).

Немецкий регулятор заявил, что на рассмотрение документов и принятие решения может понадобиться до 4 месяцев. Приблизительные сроки - начало января 2022 года.

"На фоне рекордных газовых цен заявление о сроках сертификации Северного потока-2 до 6 января 2022 года звучат не сильно оптимистично, ведь закачка газа для отопительного сезона заканчивается до 10-15 ноября. Поэтому по факту нас ожидает дальнейший рост цен, вполне вероятно, что они перейдут порог в 800-1000 долларов за тысячу кубов", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находится на высоком уровне, а сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию", цитирую российские СМИ главу Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

Но на рекордные газовые ценники влияют не только объективные факторы, то есть, задержка с Северным потоком-2 и неопределенность по газовым хранилищам.

Мы уже писали, что из-за изменения правил на европейском газовом рынке, в частности, требования о большей доли газа, реализуемой через биржи, на европейские хабы в этом году массово вышли спекулянты, чего ранее не было. Поэтому, как считает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, в нынешней рекордной цене - немалая "заслуга" именно спекулянтов.

Такого же мнения придерживается аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Спекулянты и дальше расшатывают рынок. Для США также интересно нагнать цену, так как они предлагают сжиженный газ по 450-500 долларов, что уже дешевле, чем на природный газ. При этом реальная цена газа сегодня — 300-330 долларов, а по контрактам газ идет европейским потребителям по 200-290 долларов", - говорит Корольчук.

"Надувается самый настоящий газовый пузырь. Нынешний котировки - это лишь ожидания непрофессиональных участников рынка относительно излишков газа на европейском рынке, которые продаются по спотовым контрактам. То есть, "лишнего" газа в Европе этой осенью действительно не будет", - добавил Рябцев.

"Ускорят Северный поток-2 для спасения Европы"

Дефицит газа в Европе этой зимой ожидают не только биржевые спекулянты. В США также обеспокоились холодной зимой для европейцев.

Как сообщил FT старший советник Госсекретаря США Амос Хохштайн, если в январе-феврале в Европе наступит настоящая холодная зима, то газа может не хватить. Вплоть до того, что «на кону-жизни людей». По его словам, "Россия недоукомплектовала рынок по сравнению с традиционными поставками".

"США уже практически в открытую предлагает Евросоюзу свою помощь - поставки сжиженного газа, и, вполне вероятно, какие-то объемы будут закуплены, в частности, Польшей", - отмечает Попенко.

Но, по словам Рябцева, пропускная способность терминала в Свиноустье не такая большая - порядка 5 млрд кубов в год.

"Ее планировали модернизировать до 7,5 млрд, но это явно перспектива не этого года", - добавил он.

Впрочем, разговоры о дефиците газа, и особенно их влияния на биржевые коттировки, могут ускорить сертификацию Северно потока-2.

"Ну и что, что регулятор заявил о 4 месяцах срока на сертификацию. Немецкое правительство попросит, и все ускорят", - считает Рябцев.

С ним согласен и Корольчук.

"Думаю, будут ускорять этот вопрос. Может быть временное решение на разрешение запуска Северного потока-2", — говорит Корольчук.

Рябцев добавил, что реальный дефицит газа Европе этой зимой вряд ли грозит.

"Большинство потребителей законтрактовало ресурс по долгосрочным контрактам, и они его получат, так как "Газпром" планирует в этом году экспортировать в ЕС рекордные объемы газа", - отметил эксперт.

В Украине газ по 30?

По словам Рябцева, если большинство европейских потребителей получает газ по приемлемым ценам и наблюдают за ценовыми гонками лишь со стороны, то украинцы, в частности, коммерческие покупатели, будут платить по полной.

Ведь ценники на газ у нас привязаны к импортному паритету и ориентируются на котировки биржи TTF плюс налоги и доставка.

На Украинской энергетической бирже 8 сентября объемы газа уже выставлялись по 760,5 долларов за тысячу кубов. И, по словам Рябцева, цены и дальше продолжат расти.

"Реальная перспектива для украинских предприятий - газ по 25-30 гривен за куб. При такой цене на газ ни один бизнес не сможет работать. При этом по таким рекордным ценам фактически продается газ внутренней добычи, красная цена которому - 4 гривны за куб. Это одна из самых прибыльных афер "Нафтогаза", только непонятно, почему власти закрывают на газ и как они видят модель экономики с газом по 20-30 гривен за куб", - удивляется Рябцев.

Но заоблачные ценники ударят не только по промышленности. Под угрозой - теплокоммунэнерго, которым дешевого газа по 7,4 гривны за куб на зиму не хватит.

"Не исключаю, что отопительный сезон из-за этого начнется позже, а закончится раньше обычного. У ТКЕ просто нет денег, чтобы докупать газ по 20-23 гривны за куб, как им уже предлагают для отопления бюджетных организаций. В свете этого планируемый карантин придется кстати - детей отправят по домам, школы и детсады закроют, вот вам и возможность сэкономить на отоплении", — говорит Попенко.