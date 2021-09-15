Пока в Германии решают, куда девать ближневосточных беженцев, страну внезапно накрыл небывалый поток молдован, которые целыми семьями и даже селами приезжают просить убежище.

Большинство из них - по экономическим причинам. Люди объясняют, что им просто не за что покупать еду и платить за коммуналку.

Трехмиллионная Молдова остается одной из беднейших стран Европы, откуда люди массово выезжают на заработки - за счет их переводов и выживают оставшиеся.

На принятие решения о предоставлении убежища обычно уходит около года и дольше, в большинстве случаев немецкие власти отказывают молдаванам и высылают обратно на родину (Молдова относится к странам, которые считаются безопасными и свободными, а статус беженца обычно дают тем, кто бежит от войн и преследований).

Но на это время "беженцев" бесплатно селят в общежитии, в случае необходимости лечат и ежемесячно выдают на "карманные" расходы 130 евро при условии трехразового бесплатного питания или 350 евро при самостоятельной готовке - почти как средняя зарплата в Молдове, которая составляет около 9 тысяч лев (430 евро). Плюс платят 80 евро "детских". На семью из трех человек (муж, жена, ребенок) выходит под 800 евро.

Большую часть помощи откладывают, учитывая, что им все привозят из "дома" (как и украинские заробитчане и их семьи, молдаване тоже бусы используют для передачек в обе стороны).

Немцы уже шутя называют молдавских "беженцев" отпускниками, который год живут "на халяву" на полном довольствии.

Узнавали, почему молдаване ринули за "убежищем" в Германию и могут ли к ним присоединиться украинцы.

"Винят "Майку"

По оценкам немецких властей, в Германии с лета осели почти 20 тысяч соискателей убежища из Молдовы. По немецким законам у них обязаны принять прошение о статусе беженца, предоставить на время его рассмотрения жилье и платит пособие.

"После прихода к власти прозападного правительства Санду и победы ее политсилы на парламентских выборах в июне этого года ситуация не только не улучшилась, а скорее наоборот. Цены на продукты, топливо, электричество резко выросли, а зарплаты и пенсии остаются нищенскими. За 500 лей (700 грн) уже не скупишься на базаре, как раньше, например. А ведь надо еще платить за услуги. Словом, пришлось затянуть пояса. Многие винят в этом "Майку", которая, несмотря на обещания бороться с коррупцией и кумовством, усадила в парламенте свою родню, малые предприятия закрываются. Попрекают диаспору на Западе, которая за нее голосовала, говорят, мол, пусть теперь приезжают и живут в новой реальности. И, кстати, совпадение или нет, но выезд в Германию начался именно после победы прозападных сил на парламентских выборах", - рассказал "Стране" источник в политических кругах Молдовы.

Просители убежища из Молдовы приезжают целыми группами на автобусах и заселяются в центры приема претендентов на статус беженца.

"Мы приехали, чтобы не зимовать дома, - говорит одна из просительниц убежища в комментарии немецким СМИ. - Потому что не можем позволить себе покупать газ по восемь лей за кубометр (0,39 евро.). Нам жить не на что. Если бы было на что жить, я бы не каталась с детьми в Германию"…

А берлинские газеты выходят с заголовками типа: "Зов денег - все больше молдаван ищут убежище в Германии".

"Вся страна собралась в дорогу"

Есть версия, что "вербовщики" молдаван, которые организуют автобусы для их переезда, представляют часть международной преступной схемы.

Другие же наблюдатели просто говорят о чистом экономическом расчете.

Вот как описывает ситуацию немецкий журналист Борис Фельдман.

"Все дело в том, что в рамках процедур по оформлению прибывших по-прежнему, как и шесть лет тому назад, предусмотрена помощь - материальная и финансовая, в том числе и трехразовое питание. Если соискателей селят в центре размещения, им выплачиваются карманные деньги - порядка 130 евро на одного взрослого. Если же размещение организовано в общежитии на Ораниенбургер штрассе, 285, где нет питания и надо готовить самим, то эта сумма существенно повышается - люди получают по 350 евро в месяц на человека.

И конечно же, наши чиновники прекрасно понимают, что 350 евро в месяц, при оплаченной крыше над головой да еще и подарочной медицине - это, по меркам Молдовы, королевская зарплата!

Да к тому же еще в пандемию соискателям убежища стали выдавать содержание не помесячно, а на три месяца вперед. Как только эта новость докатилась берегов Днестра, едва ли не вся страна собралась в дорогу!

От полной оккупации Берлин спасает лишь слабая оснащенность автобусным транспортом, присущая Молдове. Но смекалка действует - и в работу включились уже таксисты-частники. Они делают по паре ходок Кишинёв-Берлин и в конце концов, припрятав машины у знакомых, "сдаются" сами: а чего бы не отдохнуть трудовому человеку за счет гостеприимных берлинцев?", - пишет Борис Фельдман.

"Тепло, хорошо и еда бесплатно"

Как рассказал "Немецкой волне" пресс-секретарь ведомства по делам беженцев Саша Лангенбах, вот уже несколько месяцев молдаване прочно удерживают в Берлине лидерство по числу заявлений об убежище в Германию. На них, по его данным, приходится 50-60 процентов от общего числа заявителей.

"За коммуналку не платим, жилье дают, что еще надо? Тепло, хорошо и еда бесплатно", - признался "Немецкой волне" один из молдаван в центре приема беженцев в Берлине.

Местные власти уже призывают закрыть эту лазейку.

"Никто из них не получит никакого убежища, это абсолютно ясно. Потому что в Молдове нет политических репрессий. И поэтому понятно, чем все это закончится. Но они нашли лазейку, через которую можно пролезть - и используют ее. Это наша обязанность - позаботиться о том, чтобы это прекратилось", - заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии и председатель Германо-молдавского форума Фриц Фельгентрой.

Пока, надеясь уменьшить наплыв, решили изменить периодичность выплат.

Берлинские власти объявили о том, что с этого месяца деньги претендентам на статус беженца будут выдавать раз в месяц, а не на три месяца вперед.

Впрочем, сами немцы сомневаются, что это повлияет на растущий поток молдован. Тем более в других странах ЕС им отказывают в убежище быстрее - "отпуск" оканчивается, не начавшись.

Некоторые из просителей убежища из Молдовы ранее оставались во Франции или Нидерландах перед въездом в Германию или выезжали в одну из этих стран после того, как немцы отклоняли их прошение о предоставлении убежища.

В Нидерландах, например, в прошлые годы всем соискателям убежища также выплачивали пособие на то время, пока власти рассматривали их прошения. Но в последнее время правила ужесточились, и люди больше не получают денег, им только предоставляют ночлег. Это ужесточение сокращает число желающих получить статус беженца в других европейских странах.

"С тех пор, как прекратили давать эти деньги, все больше несостоявшихся беженцев предпочитают сразу же вернуться домой", - сказала молдавскому изданию Ziarul de garda посол Молдовы в Нидерландах Татьяна Пырву.

Поедут ли украинцы по "молдавской схеме"

Украина по уровню бедности не намного отстает от Молдовы, но украинцы пока массово не освоили молдавскую "отпускную схему" по обращению за статусом беженца.

Большинство из наших сограждан едут в Германию на заработки, где они могут получать в районе 50 тысяч гривен.

Правда, многие едут по поддельным документам и устраиваются нелегально (в основном разнорабочими и прислугой).

С марта 2020 года, еще до локдауна, Германия упростила трудоустройство граждан без паспорта стран-членов ЕС, но немцы всё же редко выдают рабочие визы и при этом требуют доказать знание немецкого языка.

А устроиться легально без знания языка и рабочей визы нереально. Сейчас немецкая полиция расследует около 1,5 тысячи случаев незаконного пребывания и трудоустройства на территории страны. Многие из них - украинцы, большинство устроились на работу через посредников польских компаний в Украине.



"В Германии нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Реально заработать на наши деньги около 50 тысяч гривен. В ряде случае даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то - по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально. В то же время некоторые украинцы интересуются через различные полулегальные агентства, как можно получить статус беженца в ЕС, в частности, в Германии. Так что при такой цене на газ не исключено, что следующие на очереди после молдаван - украинцы", - говорит нам эксперт по миграции Инна Мыць.

Среди самих украинцев, которые часто ездят на заработки в Европу, мнения разделились.

"Я лучше поеду и заработаю честно в разы больше, чем та помощь, которую получают просители убежища. К тому же, протянуть можно недолго - ну, пускай пару месяцев, пока не выдворят. А работать можно годами, даже нелегально", - говорит нам Владимир Сахно, который уже работал на стройке в Германии и снова собирается.

"А я не против как молдаване прокатиться и "на халяву" пожить в Германии, еще и платить будут. Знакомые рассказывали, что пока заявку будут рассматривать, можно вдвоем с женой отложить пару тысяч евро. А если повезет, и остаться в Германии нелегально, а там посмотрим", - признается львовянин Богдан Яремко.

Кстати, в феврале этого года Украина оказалась в первой десятке стран, граждане которых подавали заявки на получение убежища в ЕС. Это впервые с начала событий на Донбассе, когда некоторые украинцы пытались получить статус беженца в Европе.

Как сообщает Европейский офис поддержки убежища, от граждан Украины поступила 971 заявка, более чем на 70% больше, чем в предыдущие месяцы (около 650). После этого резкого роста Украина, впервые за последние пять лет, оказалась среди топ-10 стран наряду с Афганистаном и Нигерией.

И это значительный контраст по сравнению с гражданами других стран, имеющими безвизовый режим с ЕС.

Две трети всех заявок от украинцев было подано в одной стране - но не указано, в какой именно (по нашим данным, именно в Германии).

При этом страны Евросоюза утвердили только около 10% заявлений на убежище от украинцев, принятых в прошлом году (всего их за год во всем ЕС было подано около 10 тысяч).

Но, не исключено, что глядя на пример Молдовы подобным же способом постараются обосноваться (хотя бы временно) в Германии и некоторые украинцы.

Тем более, что, как писала "Страна", транснациональные преступные организации уже отработали подобную схему с Францией. Туда вывозили украинцев, которые подавали заявление на получение статуса беженца и оформляли себе получение помощи от французского государства на время рассмотрения заявки (затем эти деньги передавали организаторам схемы).

Если подобные схемы возникнут и по Германии, то поток "беженцев" из Украины может серьезно увеличиться и в эту страну. По уже "протоптанной" молдаванами дороге.