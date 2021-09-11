Украина требует закрепления в письменной форме гарантий стран Запада, которые бы обезопасили положение Киева после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве.

"И во время встречи с федеральным канцлером (Германии Ангелой - Ред.) Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит "час Ч", - заявил Ермак.

"Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Вопрос "Северного потока -2" и транзита российского газа через украинскую территорию также, по мнению Ермака, должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности Украины.

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. […] И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату рассмотрение и этих вопросов", - сказал Ермак.

Он добавил, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.

"Я считаю, продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о её рисках и вероятностях вчера говорил здесь президент. Ну и когда возле твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - напомнил Ермак.

"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря полностью завершено.

На данный момент Немецкое Федеральное сетевое агентство продолжает проверку заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора. Когда процедура завершится, пока неизвестно.