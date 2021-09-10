Немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) продолжает проверку заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается. Когда процедура завершится, пока неизвестно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление BNA.

В ведомстве подтвердили, что документы заявки оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG сейчас проверяются. И добавили: сколько времени займет рассмотрение документов, предоставленных для процедуры сертификации, "сейчас предсказать невозможно".

В агентстве также напомнили, что, по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по поводу заявки. После этого проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.



Как рассказывала "Страна", утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен.

Мы также писали, что компания Nord Stream 2 AG рассчитывает ввести газопровод "Северный поток - 2" в эксплуатацию до завершения 2021 года. Вводу в работу будут предшествовать пусконаладочные работы.