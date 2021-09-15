Цены на газ в Европе второй раз за день обновили исторический рекорд. По состоянию на среду, 15 сентября, они достигли отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные финансовой биржи ICE Futures.

На рекордное повышение цен на газ отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Газ в Европе стоит уже 900 долларов. Значит на украинской бирже скоро будет больше 1000. И это будет актуальной ценой газа для промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на газ начали свой рост несколько дней назад. На биржевых торгах 13 сентября котировки поднимались до 755 долларов за тысячу кубов. А на следующий день цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку в $800 за тысячу кубических метров.

Как рассказывала "Страна", большинство европейских потребителей рост цен не почувствуют, так как они покупают газ по долгосрочным контрактам. А что касается Украины, то у нас относительно защищены только физлица-потребители газа по годовым контрактам. А также предприятия теплокоммунэнерго, которым также газ обещают поставлять по годовым контрактам. Таким образом, на украинской бирже цены на газ скоро будут больше $1000.