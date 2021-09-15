Утром во среду, 15 сентября, цены на газ в Европе продолжили свой рост, обновив исторический рекорд. Впервые они достигли отметки 840 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные финансовой биржи ICE Futures.

Напомним, цены на газ начали свой рост несколько дней назад. На биржевых торгах 13 сентября котировки поднимались до 755 долларов за тысячу кубов. А на следующий день цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку в $800 за тысячу кубических метров.

Цены идут в рост из-за низких запасов газа в европейских подземных хранилищах. Эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе перестанут расти и перейдут к снижению на 15-20% после запуска российского газопровода "Северного потока-2", о завершении строительства которого на прошлой неделе сообщила компания "Газпром". Между тем, в Соединенных Штатах Америки уже прогнозируют, что этой зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа.

Ранее мы подробно разбирались, что значит для Украины запуск "Северного потока-2", который обещают запустить уже с 1 октября, и какие будут цены на газ.