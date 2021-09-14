"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что во время отопительного сезона в Украине нельзя повышать тарифы. Снижения стоимости газа для бытовых потребителей и бюджетной сферы можно добиться за счет использования сырья собственной добычи. Чтобы снизить цены для промышленность в политсиле призывают заключить прямые контракты с "Газпромом".

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

Бойко напомнил о критической ситуации на рынке газа: так, в Европе ежедневно бьются рекорды по ценам. Стоимость тысячи кубометров вчера превысила отметку в $750 (сегодня уже выше 800 долларов - Ред.). При этом чем ближе к зиме, по словам сопредседателя ОПЗЖ, тем выше будут цены. Украинцы и украинская экономика к такой стоимости не готова.

"Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тысячи гривен за тысячу кубометров", - сказал Юрий Бойко.

По его мнению, сейчас украинские власти никак не продвигаются в деле остановки роста тарифов на коммуналку, поэтому задолженность населения будет расти.

По данным Юрия Бойко, в 2020 году "Укргаздобыча" заявила о добыче 14,2 миллиардов кубометров газа, из которых 8,2 млрд использовали бытовые потребители, 4,7 млрд получили ТКЭ для нужд населения, 0,4 млрд - бюджетные учреждения. По словам сопредседателя ОПЗЖ, это свидетельствует о том, что Украине полностью хватило бы газа своей добычи, чтобы покрыть нужны бюджетной сферы и бытовых потребителей. А промышленные потребители могли бы получать более дешевый газ, если бы контракты напрямую заключались бы с Россией

Напомним, газоснабжающие компании Украины повысили тарифы на сентябрь.

Также мы писали о том, что сегодня цены на газ в Европе впервые превысили отметку уже в $800 за тысячу кубометров.