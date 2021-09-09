Организаторы акции ожидают несколько тысяч человек. Фото: "Страна"

В четверг, 9 сентября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Несколько тысяч человек вышли на протест. Основные лозунги, которые они скандируют: 

"За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти",

"За право на выборы в Донецкой и Луганской областей",

"За мир",

"За нормальные тарифы",

"За честные суды".

Начался митинг в 11:00. Организаторы анонсируют более шести тысяч участников акции.

Под Верховной Радой начинается большой митинг сторонников ОПЗЖ

Под Верховной Радой начинается большой митинг сторонников ОПЗЖ

Под Верховной Радой начинается большой митинг сторонников ОПЗЖ

Под Верховной Радой начинается большой митинг сторонников ОПЗЖ

Напомним, ранее ветераны силовых структур под парламентом требовали пересмотра пенсий. Они пытались прорваться в здание Рады, чтобы встретиться со спикером парламента Дмитрием Разумковым. По словам протестующих, полиция применила слезоточивый газ, однако участники акции прорвали оцепление.

Также мы рассказывали, как ФОПовцы в центре Киева заблокировали движение по Европейской площади. Тогда полицейские изъяли у них реквизит в виде крышки гроба и венков. Движение по Крещатику было парализовано.

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