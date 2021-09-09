Под Радой проходит масштабный митинг сторонников ОПЗЖ. Фото, видео
В четверг, 9 сентября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Несколько тысяч человек вышли на протест. Основные лозунги, которые они скандируют:
"За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти",
"За право на выборы в Донецкой и Луганской областей",
"За мир",
"За нормальные тарифы",
"За честные суды".
Начался митинг в 11:00. Организаторы анонсируют более шести тысяч участников акции.
Напомним, ранее ветераны силовых структур под парламентом требовали пересмотра пенсий. Они пытались прорваться в здание Рады, чтобы встретиться со спикером парламента Дмитрием Разумковым. По словам протестующих, полиция применила слезоточивый газ, однако участники акции прорвали оцепление.
Также мы рассказывали, как ФОПовцы в центре Киева заблокировали движение по Европейской площади. Тогда полицейские изъяли у них реквизит в виде крышки гроба и венков. Движение по Крещатику было парализовано.