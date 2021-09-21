На фоне рекордных цен на газ в Европе в НАК "Нафтогазе" заверили, что до конца апреля 2022 стоимость газа в Украине не изменится. Для населения она составит 7 гривен 96 копеек, а для производителей тепла и горячей воды - 7,42 гривны.

Об этом в эфире "Общественного радио" сказал директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.

"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. Что касается цены газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая уже учтена в тарифах", - заявил Белявский.

По его словам, многие производители предупреждают, что им придется увеличивать платежки.

Белявский напомнил, что в прошлом году "Нафтогаз" поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 гривен. При этом цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 гривен. В связи с этим он поставил несколько вопросов органам городского самоуправления.

"Почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 гривен, а в платежках учитывали от 8 гривен? Почему в прошлом году никто не говорил о том, что есть возможность снизить платежку за отопление? Не должно быть двойных стандартов. Если органы городского самоуправления уверены, что должны увеличить платежку за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа", - пояснил он.

Затем он призвал украинцев быть осмотрительными.

"Если вы подключены к системе централизованного теплоснабжения или теплоснабжающая компания является ОСМД, то предлагаем потребителям обратиться к теплоснабжающей компании и спросить, есть ли у нее подписанный контракт на покупку природного газа и по какой цене", - посоветовал Белявский.

Он добавил, что в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон, который продлится с октября 2021 по март 2022 года.

На прошлой неделе "Страна" сообщала, что цена на природный газ в Украине подобралась к отметке 1200 долларов за тысячу кубов.

Мы также писали, что в конце августа газоснабжающие компании Украины повысили тарифы на сентябрь.