В среду, 15 сентября, на "Украинской энергетической бирже" цена на газ с поставкой в октябре превысила 31 тысячу гривен. В пересчете на американскую валюту это почти 1170 долларов.

О новом скачке цены вверх сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как видно из таблицы, средневзвешенная цена газа месячного ресурса (которая рассчитывается методом деления общей стоимости заключенных на "Украинской энергетической бирже сделок" с учетом НДС по купле-продаже на сумму объемов купли-продажи по результатам заключенных сделок в течение всего периода реализации) составляет сейчас 31 218 гривен.

За день цена газа подскочила на шесть тысяч гривен: еще вчера вечером за тысячу кубов на "Украинской энергетической бирже" голубое топливо стоило около 25 тысяч гривен - то есть не перевалило отметки 1000 долларов США.

Между тем в Европе 15 сентября цена на газ второй дважды за день обновляла исторический рекорд. Ближе к полудню она достигла показателя в 900 долларов США за тысячу кубометров.

На этом фоне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку - 2" не начнутся с 1 октября.