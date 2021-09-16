Из-за того что цены на газ в Европе в последнее время держатся на рекордно высоком уровне, в Британии два завода, которые занимается производством удобрений, приостановили работу.

Об этом сообщает пресс-служба компании CF Industries Holdings, которой принадлежат эти предприятия.

Сроки, на которые приостановили свою работу заводы, пока не известны. Компания CF Industries Holdings является одним из крупнейших в мире производителей водородных и азотных удобрений. Решение о приостановке операций на заводах в Биллингеме и Инсе было принято 16 сентября из-за высоких цен на газ.

Всего у CF Industries Holdings есть 9 заводов, кроме Британии они расположены в Канаде и США. При этом, как сообщает Bloomberg, решение о том, чтобы временно остановить предприятия, указывает на то, что высокие цены на газ могут замедлить темпы восстановления экономики.

Напомним, "Страна" писала о том, что в четверг цена газа в Европе превысила $960 за тысячу кубометров, достигнув второго рекордного показателя за день. Впрочем, потом она резко упала до 800 долларов за тысячу кубометров.

Также мы сообщали, что цена на природный газ в Украине подбирается к отметке 1200 долларов за тысячу кубов.