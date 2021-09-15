В среду, 15 сентября, цена на газ в Европе в начале достигла рекордных отметок, поднявшись до 970 долларов за тысячу кубометров, а потом резко упала до 800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 8 - долларов за тысячу кубометров.

Рынок краткосрочных контрактов на газ уже давно стал объектом спекуляций. Поэтому, не исключено, что спекулянты решили заработать на понижении котировок - на снижении цены купить газ и затем продать его дороже, когда стоимость поднимется.

Напомним, 15 сентября, на "Украинской энергетической бирже" цена на газ с поставкой в октябре превысила 31 тысячу гривень, то есть перевалила за тысячу долларов.

Ранее мы писали, что цены растут на фоне низких запасов газа в европейских подземных хранилищах. Эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе перестанут расти и перейдут к снижению на 15-20% после запуска "Северного потока-2", о завершении строительства которого на прошлой неделе сообщил "Газпром".