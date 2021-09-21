В наступающем отопительном сезоне европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа и необходимостью распределять его по квотам между ними. Об этом заявил советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн, который на днях посоветовал Украине не зацикливаться на транспортировке российского газа и не обращать внимание на "Северный поток-2", а стремиться к интеграции в европейскую энергосистему. Хохштейн не исключает, что сложности будущего отопительного сезона в Европе Россия будет использовать для ускорения запуска "Северного потока-2", передает Bloomberg TV.

"Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы", - сказал Хохштейн и добавил, что часть стран Европы будет вынуждена покупать газ по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам.

Хохштейн считает, что РФ использует сложившуюся ситуацию, чтобы склонить Европу к скорейшему запуску Северного потока-2.

Кроме того, советник президента США отметил, что мощности газотранспортной системы Украины позволяют проводить больше газа, чем проводится сейчас.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне сверхвысоких цен на газ в Европе.

Напомним, утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен. При этом запустят его не с 1 октября, как сообщалось ранее. А перед запуском газопровод должен пройти сертификацию в ФРГ.

Также сообщалось, что немецкий регулятор получил документы на сертификацию газопровода, рассмотрение может занять до четырех месяцев. Если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию без сертификации, газопровод может быть оштрафован.

Между тем, в Украине уже появилась рабочая группа, которая будет заниматься предложениями по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины. В частности, речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2".