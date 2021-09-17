Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн заявил, что накануне запуска газопровода "Северный поток-2" Украине не нужно зацикливаться на российском газе и его транспортировке. По его словам, Украине в настоящее время целесообразнее приложить усилия, чтобы стать частью большого энергетического перехода.

Об этом Амос Хохштей сообщил в интервью журналу НВ.

Так, Хохштей считает, что украинской стороне необходимо говорить не о российском газопроводе или грядущем "Северном потоке-2", а об интеграции в европейскую энергосистему.

При этом советник призвал Украину не рассматривать "Северный поток-2" только как на проблему.

"Давайте смотреть не узко на "Северный поток-2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", - пояснил Хохштей.

При этом он утверждает, что сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход. В свою очередь Украина должна быть его частью.

Интеграция Украины в единое энергетическое европейское пространство, как утверждает Хохштей, поможет сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.

"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", — заявил он.

"Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке-2" и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" — добавил Хохштейн.

Напомним, утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен. При этом запустят его не с 1 октября, как сообщалось ранее.

Между тем, в Украине уже появилась рабочая группа, которая будет заниматься предложениями по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины. В частности, речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2".