В Украине появилась рабочая группа, которая будет заниматься предложениями по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины. В частности, речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2", который готовятся запустить в скором времени.

Соответствующее распоряжение о создании рабочей группы подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщили в Офисе президента, документ создан "в связи со строительством газопроводов в обход нашей страны и, в частности, реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона".

Рабочая группы будет заниматься подготовкой предложений по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от сооружения газопроводов. Кроме того одной из ее задач будет работа над предложениями по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Иван Баканов, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, утром 10 сентября российский "Газпром" официально заявил, что газопровод "Северный поток - 2" полностью построен. При этом запустят его не с 1 октября, как сообщалось ранее.

Ранее мы писали, что Андрей Ермак сообщал, что необходимо закрепить "на бумаге" международные гарантии в случае злоупотребления РФ "Северным потоком-2". Он также заявил, что Россия уже использует газопровод как оружие против Украины.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, что значит для Украины запуск "Северного потока-2".