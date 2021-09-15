Украина хочет, чтобы условием для сертификации "Северного потока-2" стало предоставление всем компаниям доступа ко всем газопроводам, поставляющим российский газ в ЕС.

Об этом со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко сообщает "РИА Новости".

О таком условии Витренко заявил по итогам переговоров с госсекретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. По мнению главы правления "Нафтогаза", все компании, в том числе и европейские, должны получить такой же доступ к газопроводам, как и "Газпром". Тогда, по словам Витренко, они смогут выбрать путь транспортировки топлива.

Кроме того, по его словам, некоторые компании из ЕС выразили желание получать газ на украинско-российской границе, а потом самостоятельно транзитировать его через ГТС Украины.

По словам Витренко, Киев не против, чтобы через "Северный поток-2" транспортировались дополнительные объемы газа, а не те, которые сейчас транзитируются через Украину.

Напомним, 13 сентября в Германии подтвердили получение заявки на сертификацию "Северного потока-2", которую могут рассматривать до четырех месяцев.

Также мы писали, что ранее Витренко заявил о появлении физико-химических проблем для украинской "трубы" после запуска "Северного потока-2".