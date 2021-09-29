Обязательная вакцинация: есть ли альтернатива

Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения – вновь в центре внимания страны. Правда, пока не из-за количественных показателей, а из-за профилактических мер, принимаемых правительством. Вчера был опубликован проект постановления об обязательной вакцинации, который вызвал бурное обсуждение и в СМИ, и в соцсетях, и в рабочих коллективах, которых он касается.

Перечень тех, кого обязывают уколоться, короткий, но массовый. Это работники центральных органов исполнительной власти и ее территориальных подразделений, местных государственных администраций, учреждений профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

При этом в списке отсутствуют некоторые категории граждан, присутствие которых там ранее обсуждалось. Например, продавцы продуктовых магазинов и супермаркетов, которые не закрываются во время локдаунов.

Другой вопрос, что и этот короткий перечень уже вызвал неоднозначную реакцию и пока еще открытый вопрос - будет ли проект реализован на практике.

Тарифы повышать не будут. Но они уже повышаются

Еще один вопрос, который станет актуальным уже в ближайшие недели – тарифы на отопление. Вчера министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал, что, несмотря на катастрофический рост европейских цен на газ, для населения катастрофы не произойдет.

"Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем", – заявил он.

Заявление знаменательное и очень хотелось бы ему поверить. Но логика подсказывает, что что-то здесь не так. Цены на европейском газовом рынке подскочили с 300 до 1000 долларов за тысячу кубометров, внутренние украинские цены привязаны к европейским, но при этом тарифы, напрямую связанные с внутренними ценами, останутся на уровне прошлой зимы, когда газ стоил 7 грн за куб. Как такое возможно?

Ответ на этот вопрос дают местные власти: они рассказывают, что газ им предлагается по новым ценам, но при этом требуют, чтобы тарифы не повышались. То есть регионам предлагают взять убытки на себя – со всеми вытекающими последствиями либо для местных бюджетов, либо для предприятий теплокоммунэнерго.

Впрочем, судя по новостям, далеко не все регионы готовы утонуть в долгах. Вчера в Черкассах объявили о повышении тарифов – на треть для бытовых потребителей, в 2,3 раза (!) для бюджетных организаций. И не факт, что это – последнее подорожание, хотя даже при таком уровне цен школы, судя по всему, отапливать не смогут.

Газ: Москва предлагает прямой контракт

Тем временем предложение исправить ситуацию поступило с неожиданной стороны – из Москвы. Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство "Газпрома" готово обсудить с украинским правительством и "Нафтогазом" возможность заключения контракта о прямых поставках российского газа в Украину.

Несомненно, что подобная перспектива вызовет кучу возгласов о "зраде", хотя при трезвом рассмотрении никакой "зрады", конечно, нет. Если говорить об угрозах для национальной безопасности, то достаточно вспомнить о том, что прямой контракт, подписанный еще Юлией Тимошенко, действовал и летом 2014-го, и зимой 2015-го – то есть в периоды самых больших сражений на Донбассе. Так что "национальная безопасность" – не аргумент.

Кто же и почему не хочет прямого контракта с "Газпромом"? На этот вопрос могут дать ответ те, кто знает, куда уходит оплата за транзит импортного газа. Как известно, мы перекупаем тот же российский газ, купленный западными компаниями, прибавляем к нему стоимость транзита – и так складывается цена для Украины. Но транзит на самом деле виртуальный – то есть часть оплаты идет за фиктивную услугу. И эту часть кто-то кладет в карман.

Однако кормушке приходит конец. Чем меньше газа будет идти из России в Европу через Украину, тем меньше будет возможностей для виртуального транзита. И тем больше газа нам придется покупать на европейском рынке с его космическими ценами.

Поэтому вопрос о прямом контракте с "Газпромом" фактически безальтернативен. И чем раньше он будет заключен, тем меньшей будет газовая катастрофа для страны.

Скандал по-вашингтонски: американская помощь для "Азова"

Американский скандал в сине-желтых цветах: Институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, в котором сообщил, что главное военное учебное заведение Украины – Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного – стала вотчиной для ультраправой организации Centuria.

Пикантность ситуации в том, что Centuria – это одно из подразделений "Азова", "Азов" внесен в список организаций, которым запрещено оказывать помощь из бюджета США, а указанная военная академия поддерживается Госдепартаментом все тех же Штатов.

Сложно сказать, знают ли в Госдепе, что при их содействии воспитывают ультраправые военные кадры, или их используют вслепую. Тут важно другое: в Америке это беспокоит хоть кого-то, в то время как в украинской власти это не беспокоит никого.

Между тем, "партийная ячейка" радикальных националистов с нацистским налетом в среде элитных кадровых офицеров сегодня – это база для военного переворота завтра. Со всеми вытекающими для страны последствиями.

Выход тут может быть только один: полная законодательная департизация всех силовых структур – с запретом для военнослужащих, полицейских и сотрудников спецслужб поддерживать любую идеологию под угрозой увольнения. Однако, пока в составе Нацгвардии остается полк "Азов", об этом вообще говорить не приходится.

"Шахтер" берет очко у "Интера". Но "Шериф" побеждает "Реал"

Уже второй подряд матч Лиги чемпионов складывается для "Шахтера" не так, как он планировал. В первом туре горняки, казалось, недооценили "Шериф" и потеряли три очка там, где вроде бы должны были их брать. Вчера они горели желанием реабилитироваться и максимально настроились на игру (впрочем, выходя против "Интера", иначе и быть не могло), но уже на 11 минуте весь план на игру был сломан: команда Де Дзерби лишилась лучшего на данный момент форварда – Траоре.

После этого, при всем том, что в целом игра была равная, равенства в количестве опасных моментов не получилось: по ним "Шахтер" проиграл. Но, к счастью, не проиграл матч. Больше того, значительную часть второго тайма горняки владели игровым преимуществом, так что, в общем-то неудивительно, что самая результативная команда Серии А, забившая 20 мячей в шести стартовых играх итальянского чемпионата, в Киеве забить не смогла.

Тем не менее, после второго тура "Шахтер" остался на последнем месте в группе, где, как показала сенсационная победа "Шерифа" в Мадриде, вообще нет слабых команд. И для завоевания путевки хотя бы в Лигу Европы даже ничьих с такими командами как "Интер" и "Реал" уже недостаточно. "Шериф" после фантастической победы в Мадриде, кстати, на первом месте в группе.