В Кремле готовы обсудить с украинским правительством возможность возобновить закупки Украиной российского газа напрямую. При этом в РФ считают, что контракт "Газпрома" с Будапештом не нарушает норм международной торговли.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Конечно. Этого (возможности Украины возобновить закупки газа РФ напрямую - Ред.) никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что соглашение РФ с Будапештом не нарушает чьих-либо прав или норм международной торговли и другие страны не могут вмешиваться в данный аспект взаимоотношений Москвы и Будапешта.

"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - добавил Песков.

Напомним, 27 сентября Венгрия заключила 15-летний контакт с "Газпромом" на покупку топлива. Газ будет идти на три четверти в обход Украины.

Также сообщалось, что в МИД Украины заявили о разочаровании таким решением Будапешта.