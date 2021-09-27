В МИД Венгрии назвали подписание газового контракта с РФ внутренним делом страны, а критику со стороны Украины - попыткой вмешательства в свои внутренние дела.

Об этом сказал глава МИД страны Питер Сийярто, сообщает РИА Новости.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды", - сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа.

Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны. "Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи", - подчеркнул министр.

Сийярто также сказал, что когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит "на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал". Он добавил, что снабжение страны топливом - это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.

Как писала "Страна", 27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины.

В МИД Украины посчитали, что это решение принято в угоду Кремля и заявили о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении украинского ведомства.

На фоне венгерско-российского контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) допустил остановку транзита газа в Венгрию.