Сегодня, 27 сентября, российский "Газпром" и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, о намерении подписать договор было известно еще 30 августа, когда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая будет действовать уже с 1 октября. По словам Сийярто, Венгрия планировала каждый год покупать у России 4,5 млрд кубометров газа.

Отметим, что газ будет идти в обход Украины - уже по новым газопроводам.

Уже сегодня Венгрия заявила о готовности подписать долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" в Будапеште.

При этом Украина удивлена и разочарована сегодняшним решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с российским "Газпромом". Такое решение венгерская сторона приняла с целью поставки газа в обход Украины. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".