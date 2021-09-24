Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 24 сентября.

Согласно данным торгов на ICE Futures, средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну. По сведениям Bloomberg, это самая высокая цена сырья с 2008 года.

График изменения цен на уголь в Европе.

Агентство отмечает, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ. При этом запасы угля довольно низкие, а его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднен, а поставок со стороны России не хватает.

Цены на газ в Европе резко повысились в последние недели. Месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF превышала 500 долларов за тысячу кубометров. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса подскочила до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" писала, что мировые цены на нефть поднялись выше 78 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.

Также мы сообщали, что у Байдена прогнозируют дефицит газа в Европе и его распределение по квотам между странами.