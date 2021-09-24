Чем ближе холода, тем горячее становится на европейском газовом рынке. Биржевые котировки уже разгонялись до 1000 долларов за тысячу кубов, затем пошли на спад, но с начала этой недели снова вернулись к росту, превысив 900 долларов.

Так европейские биржи отреагировали на отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. Напомним: "Северный поток - 2" пока на сертификации, которая может затянуться. Между тем запасы газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже стандартных на эти даты.

Ситуация действительно серьезная. По-сути, дело идет к газовому кризису.

Международное энергетическое агентство уже призвало Россию увеличить поставки газа в Европу, чтобы предотвратить энергетический кризис. Как пишет Financial Times, ссылаясь на "осведомленные источники", министр энергетики России Александр Новак в своем письме Путину рекомендовал разрешить государственной "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубов газа по трубопроводам "Газпрома". И Путин якобы "думает".

Между тем ценовой ажиотаж выходит на новые уровни.

На днях Citigroup выдала неутешительный прогноз: если нынешняя зима окажется холодной, газ может подорожать до 3 тысяч долларов за тысячу кубов и даже больше. То есть, нынешний ценники, которые уже кажутся неподъемными, могут вырасти еще в три раза. Но, даже если супер-морозов не будет, в следующем квартале средние цены на газ могут оказаться "умеренно выше, чем текущие уровни". То есть, к ценнику в тысячу долларов и Европе, и Украине придется привыкать.

Будет ли ценник в 3 тысячи - пока вопрос. Но, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, планка в 1,5 тысячи долларов вполне реальна. И, судя по всему, высокие газовые ценники станут нормой. Ведь в свете "зеленого перехода" и отказа от "грязной энергетики", потребность в газе резко возрастает.

"Так что не исключено, что это - далеко не последний газовый кризис", - говорит Корольчук.

Но, если большая часть европейских потребителей все же получает газ по долгосрочным контрактам, а там цены существенно ниже биржевых, то в Украине ситуация намного хуже - тарифы для промышленных потребителей у нас привязаны именно к спотовым котировкам на голландской бирже TTF. Поэтому на Украинской энергетической бирже на октябрь рекордная цена — почти 28,6 тысяч гривен за тысячу кубов, а на условиях отсрочки платежа еще выше - около 29,2 тысячи.

Для сравнения: ценник на сентябрь намного ниже - порядка 18,5 тысяч. Но даже при таких тарифах отечественную промышленность лихорадит - Одесский припортовый, к примеру, уже остановился.

Население и коммунальщики формально защищены от высоких газовых ценников - им газ обещают по годовым контрактам (7,4-8 гривен га куб). Но не все так просто. За долги потребителей массово переводят на поставщика последней надежды, где ценник уже 12 гривен и растет каждый месяц. По данным экс-министра ЖКХ, нардепа Алексей Кучеренко, на таком ценнике сидит уже полмиллиона домохозяйств. Многие ОСМД и вовсе будут вынуждены покупать газ этой зимой по рынку. Поэтому угроза космических платежек сейчас есть для всех - и людей, и бизнеса.

Разбирались, что происходит на газовом рынке, и чего ждать по тарифам.

Газовый переполох

По поводу дорогого газа Европа уже паникует. Издание Austria Today пишет, что рост цен заметили бытовые потребители, которые сидят на плавающих тарифах (они корректируются под газовые индексы). Людям рекомендуют срочно переходить на фиксированные контракты (они пока не меняются).

"Рядовые европейцы реально запаниковали. Многие накануне нового отопительного сезона получают стандартные уведомления от поставщиков о пересчете платежей. Так делают из года в год. Если газ падал в цене, людям деньги возвращали, если рос, требовали доплату. Но в этом году на фоне ажиотажа на газовых биржах и прогнозов о супер-дорогом газе люди опасаются взрывного роста тарифов. У меня сестра живет в Германии, специально звонила, интересовалась газовыми тенденциями - чего ждать", — говорит Корольчук.

Промышленность не только паникует, но и реально останавливается. Уже были прецеденты остановки заводов из-за дорогого газа в Великобритании.

Несколько местных производителей удобрений (в частности, нитрата аммония) объявили о сокращении производства из-за высоких цен на газ. Это привело к дефициту углекислого газа (он является побочным продуктом производства нитрата аммония), который используется на мясокомбинатах. Мясники уже предупредили: стране грозит едва ли не продовольственный кризис. На этой неделе правительство Великобритании договорилось с производителем удобрений CF Fertilisers о возобновлении выпуска продукции, но сделка - только на три недели. Что будет потом - непонятно.

Между тем, некоторые британские энергокомпании уже объявляют, что не смогут при нынешних ценниках на газ выполнять обязательства перед своими клиентами.

А британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что страна готовится "к любому развитию событий по мировым ценам на газ".

Стоит отметить, что британский газовый рынок традиционно считается проблемным, поскольку крайне зависим от поставок импортного ресурса, в том числе, танкерного сжиженного газа. Газовые ценники там всегда были выше европейских, а сейчас еще больше взлетели.

Но и Европа готовится к худшему.

Еврокомиссия уже заявила, что определит перечень мер, которые страны ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители, в том числе, газ, "не нарушая при этом европейских норм". Об этом сказала Кадри Симсон (она курирует вопросы энергетики в Еврокомиссии) на встрече с профильными министрами стран ЕС.

То есть, сейчас Европа пытается решить как удержать ценники на газ, но при этом сохранить рынок с его "свободным ценообразованием" и конкурентной средой.

Некоторые страны уже нашли "рецепт" - попросту выделяют деньги из бюджета, чтобы компенсировать высокие цены на газ. К примеру, в Италии решили пустить по такой схеме 4 млрд евро. "Фактически их получат поставщики, что позволит им удержать тарифы для потребителей", - говорит Корольчук. То есть, Европа на практике уже начала применять инструменты, от которых предостерегала Украину - "гасит" высокие цены за счет бюджетных вливаний.

Откуда возьмется газ по $3000

Мы уже писали о том, как менялись ценники на европейских газовых хабах, и откуда взялись тарифы в 900-1000 долларов за тысячу кубов.

Теперь газу прочат новую планку - до 3 тысяч долларов за тысячу кубов. Такие прогнозы озвучила Citigroup, если "зима будет холодной". "В ближайшие недели и месяцы мировые цены на природный газ могут продолжить параболический рост", - отмечают аналитики Citigroup.

Основные факторы, разгоняющие газовые ценники, по-сути, не поменялись. Но появились новые подробности. Самые важные причины, которые и дальше гонят цены на газ вверх, следующие:

1.Низкие запасы газа в европейских газовых хранилищах. На сегодня ПХГ заполнены чуть более чем на 70%, тогда как год назад на эти же даты - на 94%. В последние 10 лет показатель заполняемости хранилищ на конец сентября никогда не падал ниже 84%. Так что сейчас наблюдается антирекорд.

2.Быстро нарастить запасы не удается, отчасти из-за технических проблем "Газпрома" (летом был пожар на заводе по подготовке газового конденсата в Уренгое). Этот аргумент привела, в частности, Ангела Меркель, поясняя высокие цены на газ в Европе.

3. Но есть и другая версия - о том, что "Газпром" специально сдерживал поставки в ожидании запуска Северного потока-2. Якобы, чтобы ускорить все формальности по новому газопроводу и сделать Европу более сговорчивой, Россия не увеличивает поставки по существующим газопроводам. Интересно, ФРГ Россию не винит, ссылается на объективные причины и заявляет, что РФ выполняет все свои контрактные обязательства. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, "Газпром" за последний год поставил в Европу рекордные объемы газа, но их не хватает из-за роста спроса. Международно энергетическое агентство подтвердило, что Россия выполняет обязательства по долгосрочным контрактам, но "могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему отопительному сезону". То есть, Россию просят поставлять газ сверх контрактных обязательств, чего она пока не делает. В том числе, возможно, и подталкивая Европу к скорейшему запуску "Северного потока-2". Но главный вопрос даже не в этом. А в том - почему вдруг возник такой дефицит?

4.Спрос на газ в Европе вырос. В том числе, за счет "зеленого разворота" экономики, в рамках которого идет отказ от "грязного" угля и замена его "чистым" газом. В свете этой тенденции дорожает как сам газ, так и произведенные из него энергоресурсы, в частности, в ряде европейских стран резко взлетели цены на электроэнергию. В Германии оптовые цены с начала года выросли на 200%, а по краткосрочным контрактам - втрое. Киловатт-час для стоит в среднем 30,5 цента (то есть, около 9,5 гривен). И это еще не последние ценники. Несколько поставщиков объявили о новом повышении цен еще до 4%. "Рост цен на газ для электростанций сегодня не компенсируется энергией из возобновляемых источников", - пишет немецкая Aussiedlerbote Zeitung. Таким образом, из-за сокращения угольной генерации не происходит традиционной балансировки рынка - когда при росте спроса на газ и возникновении его дефицита, европейские электростанции переходили на уголь.

5. О "зеленом курсе" объявила не только Европа. Срочно решил "очистить воздух" также Китай. Под предлогом спасения экологии там уже тормозят сталелитейное производство (из-за чего падают цены на железную руду). Но все самое интересное еще впереди. Китай собирается достичь "углеродной нейтральности" к 2060 году, поэтому будет планомерно "прикручивать" грязное производство, в том числе, угольные ТЭС, и делать ставку на газ. "По этой причине уже сильно растут цены на газ на азиатских биржах. Газ там будет по тысяче и больше даже без условия "холодной зимы". Это делает азиатский рынок более привлекательным для поставщиков, заставляя их перебрасывать туда большие объемы сжиженного газа", - отмечает Корольчук. Дорожает газ также в Японии и Южной Корее - плюс 50% за месяц. Там цены примерно на 150 долларов выше, чем в Европе.

6.На европейских биржах усилились спекуляции. По словам Корольчука, именно спекулянты разгоняют цены. Происходит это по нескольким причинам. Первая — изменились правила торговли на газовых биржах Европы. По Третьему энергопакету через биржи хотят увеличить объемы реализации ресурса, кроме того, сняли обязательные требования по гарантированному наличию финансового ресурса у участников торгов. То есть, торговать на бирже сейчас можно в буквальном смысле "воздухом", что привлекает спекулянтов. Вторая - "Газпром", выполняя условия по контрактам, действительно снизил поставки на спотовый рынок. То есть, в Европе стало меньше "лишнего газа".

7. В случае запуска Северного потока-2, прокачка газа по нему могла бы составить до конца года порядка 5,6 млрд кубов (об этом предварительно заявлял «Газпром»), но даже если было бы меньше, цены на биржах все равно могли бы просесть на 15-20%, - считает аналитик TeleTrade Сергей Родлер. Но пока непонятно, когда будет пройден процесс сертификации.

8. Плюс снова на горизонте замаячили санкции. Инициативу о ведении санкций в отношении СП-2 одобрила нижняя палата Конгресс США в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Предполагается, что в отношении к "причастным к газопроводу" компаниям введут рестрикции - заморозка активов на территории США, запрет вести бизнес с фигурантами «санкционного списка», запрет на въезд в страну, выдачу виз и пр. Это уже приветствовал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что "шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не так уж и высоки. Это хорошая новость". А для преодоление дефицита газа в Европе он предлагает увеличить транзит через Украину. Впрочем, Корольчук считает, что в реальности американские санкции уже мало что изменят. "Они, скорее, превращаются в инструмент внутриполитических разборок в США, чем в реально значимый фактор для европейского газового рынка", - считает Корольчук.

По словам Корольчука, все перечисленные факторы очень сильно меняют газовый рынок в Европе. Он становится все менее прогнозируемым, поэтому "газовые кризисы" с пиковыми ценами действительно не исключаются. Причем, они могут время от времени повторяться.

"Не исключено, что в итоге это может заставить Европу пересмотреть свои зеленые ориентиры", - говорит Корольчук.

Впрочем, если это и случится, то явно не нынешней зимой. Пока же реальная перспектива - рекордно дорогой газ, и не только газ. По мнению аналитиков Citigroup, увеличение потребления сжиженного газа и его использование для отопления спровоцирует рост цен на реактивное и дизельное топливо. При этом обвал цен на СПГ аналитики прогнозируют только к третьему кварталу 2022 года.

Тариф - 90 гривен за куб?

Какие перспективы в свете намечающегося газового кризиса в Европе для Украины?

"У нас дефицит газа - порядка 10 млрд кубов в год, и его нужно покупать в Европе. При этом схемы "покупки" могут быть разными - от фактического отбора российского газа из трубы под видом словацкого реверса, до реального приобретения на европейских биржах, если из ГТС отбирать будет нечего. А это возможно, если Россия резко сократит транзит или остановит его, продолжая платить по контракту. Понятно, что во втором случае расходы на газ будут существенно выше, и они лягут на бюджет. Как в свете этого мы переживем отопительный сезон на самом деле пока мало кто понимает", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Глава НАКа Юрий Витренко уже заявил, что из-за роста мировых цен на газ и фиксированных тарифов в Украине у "Нафтогаза" существенно выросли расходы и упали доходы. И из-за этого компания уже нуждается в дополнительных 123 млрд гривен, о чем НАК уведомил премьер-министра. Почти треть от этой суммы нужно, чтобы закупить газ на зиму.

Ценники на газ в Украине уже зашкаливают. На октябрь средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже — 28,6 тысяч, но ее постоянно пересчитывают вслед за европейскими котировками. Скажем, когда в Европе газ подскочил до тысячи долларов, у нас уже была цена дороже 30 гривен за куб. То есть, газ в Европе по 3 тысячи долларов за тысячу кубов - это тариф в 90 гривен за куб для украинцев. Цифра просто нереальная - таких ценников не выдержит ни одно предприятие.

Население и коммунальщики, на первый взгляд, защищены годовыми тарифами. Но и по ним есть нюансы. Должников активно переводят на Поставщика последней надежды, причем, нередко даже без их ведома. Причем, нередко люди обнаруживают, что они уже на ПОНе с тарифом в 12 гривен за куб даже если непосредственно у них долгов есть, но задолжал их прежний поставщик газа. Клиентами Поставщика последней надежды (его функции выполняет «Нафтогаз») уже стало полмиллиона украинцев. А многие ОСМД вообще обнаружили, что могут покупать газ только по рыночным ценам, а не по 7,42 за куб, как обещают производителям тепла для населения.

То есть, дешевого газа может не хватить даже для населения. А тарифы при "рыночных" ценах на газ окажутся для большинства украинцев попросту неподъемными. А глава КП "Тепловик" Александр Душенко не исключает, что если в октябре отопительный сезон и начнется, то в ноябре он уже может закончиться - коммунальщикам просто нечем будет вносить предоплату за газ.