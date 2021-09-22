Многие западные СМИ обвиняют в рекордном росте цен на газ в Европе политику России. Однако представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград считает, что рост цен вызвали совершенно другие факторы, а Россия выполняет все свои обязательства по контрактам.

Слова Унград приводит РИА Новости.

По мнению некоторых политиков, аналитиков и журналистов Запада, Москва и "Газпром" намеренно влияют на рынок, чтобы взвинтить цены на голубое топливо и таким образом ускорить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Унград же называла другие факторы, формирующие цены: "сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии, пожары в Сибири".



"По нашей информации, Россия выполняет существующие договоры о поставках. О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно", - добавила она.



Унград также подчеркнула, что в министерстве следят за ситуацией, но считают, что отреагировать на нее должен рынок.



"Мы не видим необходимости для государства вмешиваться в ситуацию", - резюмировала Унград.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммере сказала, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по действующему российско-украинскому договору о транзите газа".

Ранее "Страна" писала, что из-за рекордно высоких цен на газ в Европе в Британии приостановили работу два завода.

Также мы приводили статью Bild, авторы которой рассказывают о росте в Европе тревожных настроений по поводу резко наступивших осенних холодов и цен на газ.