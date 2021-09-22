НАК "Нафтогаз Украины" тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи. Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко на своей странице в соцсети.

"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - написал Витренко.

Также он добавил, что разницу между затратами на добычу газа и доходами от его продажи традиционно компенсируют за счет поступлений от транзита или финансируют за счет кредитов.

"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость есть в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - сообщил председатель правления НАК.

По его словам, актуальные цифры себестоимости станут известны после публикации отчетности за первое полугодие. Подготовку отчета планируют завершить в ближайшее время.

Напомним, главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер назвал себестоимость добычи газа в Украине - все лишь гривня за кубометр. При том, что потребителям его продают по 7 гривен. Таким образом, получается семикратный навар, но в НАК его информацию поспешили опровергнуть.

Также "Страна" сообщала, что Кабмин на следующей неделе может отправить в отставку все правление "Нафтогаза". На фоне этого Ватерландер написал письмо наблюдательному совету, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.