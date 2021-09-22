Витренко пожаловался, что "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи
НАК "Нафтогаз Украины" тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи. Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко на своей странице в соцсети.
"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - написал Витренко.
Также он добавил, что разницу между затратами на добычу газа и доходами от его продажи традиционно компенсируют за счет поступлений от транзита или финансируют за счет кредитов.
"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость есть в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - сообщил председатель правления НАК.
По его словам, актуальные цифры себестоимости станут известны после публикации отчетности за первое полугодие. Подготовку отчета планируют завершить в ближайшее время.
Напомним, главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер назвал себестоимость добычи газа в Украине - все лишь гривня за кубометр. При том, что потребителям его продают по 7 гривен. Таким образом, получается семикратный навар, но в НАК его информацию поспешили опровергнуть.
Также "Страна" сообщала, что Кабмин на следующей неделе может отправить в отставку все правление "Нафтогаза". На фоне этого Ватерландер написал письмо наблюдательному совету, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.