США призвали заинтересованные стороны объединиться для обновления наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и его исполнительного директора. Призыв озвучила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Так что мы призываем стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора и сделать это в манере, отвечающей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Замгоссекретаря США указала, что учреждение профессионального международного наблюдательного совета, который отбирает генеральных директоров мирового класса - история успеха для Украины.

"И особенно когда вы хотите продвигаться по курсу большего количества приватизаций, необходимо, чтобы управление главных 100 украинских компаний отвечало международным стандартам. Потому структуры, которые были учреждены, очень хороши, но когда правила и законодательство, которые были введены, не соблюдаются, страдают Украина и украинцы", - пояснила она.

Нуланд отметила, что это касается не только "Нафтогаза", но общего инвестиционного климата в Украине.

"Если вы, как и мы все, хотите, чтобы больше американских, европейских компаний пришли в Украину, то чем больше они увидят международных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития, тем больше у них будет уверенности", - сказала она.

США также ждут от Верховной Рады продвижения по вопросам законодательства относительно Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности Украины.

"Мы также ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что все эти вещи касаются "здоровья, силы и чистоты Украины, и правительства, которое служит своим гражданам".

"Так что мы продолжим говорить об этих вещах. Некоторый значительный прогресс был достигнут, и мы просто хотим видить, что Украина придерживается курса", - отметила Нуланд.

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Напомним, в апреле Кабинет министров решил уволить всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Однако уже в мае всех членов совета переназначили еще на год.

На днях, 7 сентября премьер Денис Шмыгаль распорядился в течение недели провести конкурс на места четырех членов набсовета "Нафтогаза". А на следующий день после этого независимые члены набсовета компании подали в отставку.