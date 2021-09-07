Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил на протяжении недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом глава правительства сообщил в своем телеграм-канале.

"Поручил первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко на протяжении недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится о том, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.

Напомним, что Байден назначил бывшего члена набсовета "Нафтогаза" спецпосланником по "Северному потоку -2".

Ранее "Страна" писала о том, что глава "Нафтогаза" назвал транзит российского газа предохранителем от войны.

Также мы сообщали, что Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании.