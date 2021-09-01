Украинским студентам повысят стипендии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина в среду, 1 сентября. При этом он не указал никаких сроков.

По словам премьера, учащимся учреждений профтехобразования стипендии увеличат в 2,5 раза, а студентам высших учебных заведений - минимум в 1,5 раза.

Кроме того Шмыгаль напомнил, что последний раз студентам повышали стипендии в 2017 году.

Отметим, что в повестке дня решения по стипендиям не было - его озвучили с голоса, а так обычно бывает с документами, которые затем дорабатываются. Подробнее о решениях сегодняшнего заседания Кабмина можно почитать в материале "Страны".

Напомним, что 26 августа, Кабинет министров Украины утвердил концепцию государственной целевой программы восстановления и расширения сети общежитий для студентов вузов на 2022-2026 годы. В этом году программа не будет запущена из-за отсутствия средств.

Также мы сообщали, что в сети появились шокирующие снимки студенческого общежития НАУ, где "спутниками" проживающих там стали тараканы и разбитая сантехника.

Ранее "Страна" писала о том, что в университете им. Карпенко-Карого инициировали расследование фактов домогательства к студенткам.