Кабмин 1 сентября ожидаемо начался со школьной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что учебный год в Украине начался в обычном режиме - все школы работают, но в любой момент готовы перейти на дистанционку в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также Денис Шмыгаль объявил хорошую новость для учащихся ПТУ и студентов вузов - стипендии, которые не пересматривались с 2017 года, будут повышены. Для учащихся ПТУ рост стипендий - в 2,5 раза, для студентов вузов - в 1,5 раза.

Впрочем, в повестке дня решения по стипендиям не было - его озвучили с голоса, а так обычно бывает с документами, которые затем дорабатываются.

Украинцам напомнили и об амнистии капиталов, которая стартует как раз сегодня. В правительстве призывают граждан выводить деньги в легальное поле.

Разбирались, что еще принял Кабмин 1 сентября.

"Засекреченная" статистика

Кабмин утвердил законопроект "Об официальной статистике". Как указано в пояснительной записке, главная цель - гармонизация отечественно статистического законодательства с европейским.

В проекте прописано несколько важных нововведений. В частности, создание Национального совета по вопросам статистики, который будет представлять консультации по сбору и хранению информации.

Также из действующего закона о государственной статистике предлагается исключить пункт о так называемых заявителях" - юридических и физических лицах, которые дают запросы на получение статистической информации органам Госстата. То есть, фактически, "посторонние" не смогут получать статистические данные. Кроме того, прописали еще ряд пунктов о нераспространении и не предоставлении по запросам информации, которая связана с проведением статистических наблюдений и используется для сводных статистических данных.

Госстат получит право сотрудничать с статистическими органами ЕС, проводить международные статистические сопоставления, анализировать социально-экономические, демографические и экологические процессы, происходящие в Украине.

Станет ли после принятия нового закона украинская статистика более точной - пока неясно. Но вот то, что ее сделают менее доступной для "посторонних" - факт.

В тюрьму с президентом

В Украине могут начать работать двойные пенитенциарные инспекции, которые будут осуществлять контроль за содержанием заключенных в местах лишений свободы. Соответствующий проект утвердил Кабмин.

Также прописали, кто получит право без специальных разрешений в любое время посещать места лишения свободы и предварительного заключения - для контроля и проверок, в том числе, брать с собой в сопровождение медиков и представителей СМИ (не более двух человек).

Это президент Украины или уполномоченные им представители, премьер-министр, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, глава и члены комиссии по вопросам помилования, министр юстиции, министр МВД, нардепы, генпрокурор и другие. Другие лица и родственники осужденных - только по разрешениям администраций органов исполнения наказаний.

Биологическая защита

Кабмин утвердил стратегию биобезопасности и биологической защиты.

Документ весьма обширный, но конкретики в нем не так много. Указано, что целью является усиления биологической защиты граждан, проведения контроля в сфере биобезопасности, создание кластера "Биобезопасность и развитие биотехнологий".

Стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый рассчитан на 2021-2025 годы, второй - на 2026-2030 годы.

На первом этапе утвердят план мероприятий - как контролировать ГМО, "патогенные штаммы", в то числе, различные инфекции, и, собственно, обеспечить биологическую безопасность, а также создадут кластер со статусом международного биотехнологического научного парка. На втором - все эти наработки будут внедрять в жизнь.

Отдельный вопрос - финансирование. Суммы, которые потребуются на "биологическую безопасность" в стратегии не называются. Но указано, что финансирование будет вестись за счет государственного и местных бюджетов и международной помощи.

Землю внесут в генпланы

Кабмин утвердил план разработки, обновления и утверждения градостроительной документации.

Это постановление - нормативка к принятому в прошлом году закону о планировании в использовании земель.

Он предусматривает, что комплексный план развития территории, генпланы населенных пунктов, и детальные планы территорий (ДПТ) одновременно являются информацией по землеустройству и градостроению. Такие планы должны разрабатываться в виде электронного документа.

Также прописаны требования к планированию градостроительной деятельности. К примеру, генпланы населенных пунктов должны включать данные о перспективном использовании территории, размещение объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и др,), объектов, под которые может проводиться принудительное отчуждение земли, зонирование территорий и т,п.

Детальные планы территорий будут обеспечивать комплексную застройку. В них нужно учитывать линии регулирования застройки, зоны охраны исторических памятников. В ДПТ пропишут все ограничения по использованию земель и параметры участков под застройку.

Важной изменения в правила формирования ДПТ - внесение в земельный кадастр информации о земельных участках, сформированных до 2004 года (на сегодня по многим участкам таких данных в кадастре нет).

Деньги на бесплатных адвокатов

Минюст инициировал повышение зарплат для работников Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи. Как указано в пояснительной записке к постановлению Кабмина, оклады не пересматривались с 2017 года, что привело к оттоку кадров. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи объединяет юристов и адвокатов, которые помогают тем украинцам, которые не могут нанять себе защитников за деньги. К примеру, в 2019-2021 году региональные центры обеспечили адвокатами более 220 тысяч человек, в том числе, в 155,8 тысячах уголовных дел.

При этом оплата в Центре является одной из самых низких среди всех бюджетных учреждения страны. Многие получают меньше минималки, а средняя зарплата - около 9 тысяч гривен. В итоге штатное расписание заполнено чуть больше чем наполовину, многие сотрудники увольняются.

Поэтому в Минюсте предложили повысить оклады и ввести ряд надбавок, в частности, за знание иностранного языка.

Новые оклады следующие: для руководителя - 9,7- 29,4 тысячи гривен (в зависимости от территории, которую обслуживает центр), для главного бухгалтера - 8,2-13,3 тысячи, , для юристов - 5,3-8,5 тысяч. Это в 1,5-2 раза больше, чем сейчас.

Но будут еще надбавки, в том числе, за звание. знание иностранного. К примеру, за знание одного европейского языка - плюс 10% к окладу, языка из группы восточных, венго-финских или африканских — 15%. Если специалист владеет двумя иностранными и больше - плюс 25% к окладу.

Получение паспортов упростили

Кабмин внес изменения в порядок оформления паспортов.

В частности, для граждан, проживающих на неподконтрольных территориях, убрали требование о вклейке новых фото в 25 и 45 лет, а также требование о получении паспорта для тех, кому исполнилось 16 лет, в 10-дневный срок.

Граждане, зарегистрированные с Донецкой, Луганской областях и Крыме, которые не получали справки о постановке на учет как внутренне перемещенные лица, могут подавать документы в территориальные подразделения Государственной миграционной службы по месту обращения.

Также упростили получение паспортов для лиц, которые содержаться под стражей (через уполномоченного администрации), не могут передвигаться самостоятельно, постоянно проживают за границей.

Кроме того, украинцы, которым исполнилось 14-18 лет, одновременно с получением паспорта смогут зарегистрироваться в Государственном реестре физлиц- налогоплательщиков (то есть, получить идентификационный код).

Украинцы для оформления паспорта смогут подавать не оригинал, а копию ИНН, в том числе, в электронном виде.

Для зарплат изменили формулу

С подачи Минэкономики, Кабмин изменил формулу расчета средних заработных плат.

Так, прописали как именно следует учитывать премии.

Такие выплаты станут считать как заработок за определенный период, за который они были начислены. А для того, чтобы включить премию в зарплату за месяц, определят соотношение - какая именно часть премии приходится на каждый отработанных день.

При этом расширили список выплат, которые вообще не будут учитывать в средней зхарплате. Сейчас это премии к юдилею, активную общественную работу и пр.

В новом варианте в список внесли также премии за праздничные даты (к примеру, профессиональные праздники), а также вознаграждение за образцовое выполнение служебных обязанностей.

Как указано в пояснительной записке, изменения внесли по обращению представителей большого и среднего бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников. Они пожаловались на слишком сложное вычисление средней зарплаты (напомним, эта величина имеет важное значение для начисления, к примеру, отпускных).

Запуск фондового рынка

Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам реализации Меморандума с ЕБРР, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Такой меморандум, напомним, был подписан в июне этого года, и тогда в Кабмине заявили, что его реализация положит начало запуска фондового рынка в Украине.

То есть, теперь фондовый рынок будут двигать еще активнее.

Рабочая группа подготовит рекомендации Кабмину по мерам, которые позволят запустить механизм биржевой торговли, также она будет принимать участие в разработке нормативно- законодательных актов.

Стоит отметить, что на запуск фондового рынка у властей - большие планы. В частности, он рассматривается как один из инструментов инвестирования пенсионных накоплений Украинцев, после запуска обязательного накопительного пенсионного страхования.

Впрочем, как говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский, фоновый рынок вряд ли будет полноценно работать без решения целого комплекса вопросов, в том числе, гарантий права собственности и отлаженной судебной системы.

Наши в Венеции

Правительство дало добро на предварительную оплату аренды павильона на Венецианском биенале современного искусства. Павильон арендуют с мая по ноябрь 2022 года. В пояснительной записке указано, что аренда будет оплачена в рамках финансирования, выделенного Минкульту, и не потребует дополнительных средств из госбюджета. Точная сумма при этом не называется.

Таким образом, для Венецианского биенале сделали исключение. Ведь на период действия карантина распорядителям бюджетных средств запрещено проводить предоплаты по ряду направлений, в том числе, за участие в международных выставках.

Метро на Троещину

Под метро на Троещину в Киеве дают деньги. Правда, пока - только на разработку и корректирование проектной документации. Такие "разработки" ведутся с 2008 года и часть проектов уже готова, но теперь, как оказалось, все нужно переделывать, и это будет стоить 100 млн гривен.

Так, в рамках бюджетной программы запланировано разработку и корректирование проектной документации на строительство Подольско-Вигуровской линии метро от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с разветвлениями в направлении жилмассива Вигуривщина - Троещина, а также первой очереди левобережной линии метро Троещина-Осокорки от улиц Милославская до станции "Левобережная" электродепо "Троещина".

Эта линия будет протяженностью 7,35 километров с шестью станциями. На ней профинансируют несколько участков. Первый - от станции «улица Милославского до станции "Проспект Ватутина". Ориентировочная стоимость - порядка 1,3 млрд. Второй - электродепо "Троещина" - стоимость окодо 9 млрд в ценах 2008 года (когда разрабатывался проект).

Также откорректируют проект участка Подольско- Вигуровской линии от станции "Вокзальная" до станции "Радужная" с разветвлением на Троещину. Ее длина 13,9 километров.

Чем закончится строительство метро на Троещину в этот раз, и пойдет ли дело дальше разработки проектов - пока неясно.

Отмена доплат для пенсионеров-чернобыльцев

Кабмин внес изменения в законодательные акты по чернобыльским пенсиям.

Собственно, сами пенсии для чернобыльцев не меняются - они варьируются от одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до почти двух (180% прожиточного минимума) в зависимости от того, есть ли у человека инвалидность и какой группы.

Но прописали минимальные пенсии в связи с потерей кормильца. На одного нетрудоспособного члена семьи это 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, на двоих и больше - 100%.

Но при этом из действующего законодательства исключили важный пункт, по которому государство должно проводить доплаты, если размер пенсии со всеми надбавками у чернобыльцев -инвалидов не достигает 225-285% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас государство должно дотягивать пенсии чернобыльцев до этого уровня за счет доплат. Но теперь, судя по всему, доплат не будет.

Абонплата за коммуналку

Кабмин прописал, как украинцы будут платить установил абонентскую плату за коммуналку. Напомним, по новому закону о ЖКХ ее будут взимать за обслуживание внутридомовых сетей только по индивидуальным договорам с жильцами.

Сумму абонплаты посчитают по специальной формуле. Ее составляющие — размер прожиточного минимума, среднее количество проживающих в квартире (коэффициент - 2,58), коэффициент доходности домохозяйства (два прожиточных минимума на каждого), коэффициент среднего по Украине размера затрат на коммуналку (0,15), коэффициент возмещения потребителем затрат поставщику услуг (0,019 по теплу, горячей и холодной воде, канализации. 0,009 - по вывозу мусора).

Также в абонплату будут включаться расходы на счетчики, которые ранее оплачивались отдельно. Исключение — индивидуальные счетчики.

Прописан максимальный размер абонплаты. Но он может начисляться отдельно по каждой слуге (отоплению, воде и т.д).

То есть, как видно, в абонплате реальные затраты поставщика услуг - лишь один из пунктов. Остальные привязаны к прожиточному минимуму и тому, сколько украинцы тратят на коммуналку. То есть, не имеют прямого отношения к коммунальным услугам в целом и стоимости обслуживания каждого отдельного дома в частности.

Больше 30 миллиардов на авиацию

Кабмин утвердил государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Правда, как указано в пояснительной записке, финансироваться она начнет только со следующего года.

Цель программы - построить "конкурентноспособную, интегрированную в мировую авиационную промышленность, авиации".

Но просчитано, что даже минимальное финансирование потребует до миллиарда гривен. За эти деньги можно частично финансировать разработку новых авиа технологий и материалов, производственных процессов и оборудования, а также провести испытания перед серийным запуском самолетов в производство.

Базовый вариант - это уже 2 млрд в год. На эти деньги можно "создать условия" для производства гражданских самолетов и вывести их на линии. Тут предусмотрено как прямое финансирование, так и программы удешевления кредитов для авиа предприятий.

Этот вариант, в отличие от "минимального", позволит реанимировать авиапром, поэтому предлагается выбрать именно его, - говорится в программе.

Программа содержит несколько направлений - летательные аппараты, двигатели, системы и агрегаты, стандартизация.

Общее финансирование программы до 2030 года может составить 33,9 млрд гривен, при этом государство даст 18 млрд, все остальное - за счет предприятий и "из других источников".

Долги по коммуналке

Недавно парламент принял закон об урегулировании долгов предприятий ЖКХ. А сегодня Кабмин прописал, как будут работать временные комиссии, которые станут решать долговые вопросы коммунальщиков, в том числе, по компенсации им разницы в тарифах.

Долги коммунальной сферы на сегодняшний день просто огромные. Только за газ на 1 июня этого года предприятия задолжали почти 55 млрд, в том числе, 8,46 млрд - это пени и штрафы.

Немалая часть этих штрафов начисляется на долги, полученные после 2016 года, которые, по действующему законодательству, не подпадают под реструктуризацию. Речь идет о 37 млрд гривен.

Также идет рост задолженности коммунальщиков за распределение газа - она составляет уже 1,45 млрд.

Но немалая часть долгов накопилась не просто так - менялась стоимость газа, а тарифы при этом коммунальщики повысить не могли. Таким образом, возникла так называемая разница в тарифах - между реальной себестоимостью услуги и той, что указана в платежке.

Что делать с этими долгами делать дальше, будут решать временные комиссии на местах. Но это не значит, что тепловикам все компенсируют. Вначате долги "верифицируют", то есть, проверят, нет ли там приписок.

Свадьба через "Дию"

Кабмин своим распоряжением дал добро на принятие заявлений от украинцев в ограны регистрации гражданского состояния через Единый государственный веб-портал электронных услуг (при условии наличия электронной подписи), а также предварительно записываться через него на прием в ЗАГСы.

Также можно будет проводить оплату за административные услуги через платежные системы в режиме онлайн, без предъявления квитанций.

Миллиард на школы

В первый день нового учебного года Кабмин сделал подарок школьникам - принял решение о распределении субвенции госбюджета на места на реализацию программы "Спроможна школа для кращих результатив". Субвенция по этой программе - миллиард гривен.

В приложении расписано, сколько денег получит каждая конкретная школа. Всего будет профинансировано порядка 500 проектов, которые уже прошли отбор (по капремонтам, модернизации пищеблоков и др.) Сумм разные - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов гривен. Скажем, Иллинецкой школе (Винницкая область) дадут порядка 2 млн гривен, Новоободовской школе этой же области - только 190 тысяч. Школа села Дерно в Волынской области получит 4 млн гривен, а в селе Дубечне этой же области - только 140 тысяч. В среднем на каждую область выделили по 40 млн гривен.

На ПТУ также выделили деньги, но намного меньше - всего 150 млн. На них собираются построить мастерские для прохождение практики.

Новые тарифы на электроэнергию для населения уже в декабре

Кабмин прописал планы выполнения ряда решений СНБО, принятых в августе.

В частности, есть план по решению "энергетического СНБО", которое Зеленский ввел в действие своим указом от 28 августа, которое, как мы уже писали, содержит "тарифную бомбу" для украинцев - отмашку на повышение тарифов на электроэнергию для людей и бизнеса до экономически обоснованного уровня.

В плане - достаточно сжатые сроки.

К примеру, разработать механизм ввода временных администраций в облэнерго и облгазы нужно уже до 13 сентября, а "разобраться с тарифами" по электроэнергии - до 10 декабря этого года.