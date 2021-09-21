Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер назвал себестоимость добычи газа в Украине - все лишь гривня за кубометр. При том, что потребителям его продают по 7 гривен. Но в НАК его информацию поспешили опровергнуть.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В интервью изданию Ватерландер затронул тему добычи газа в Украине и увеличения ее объемов к 2030 году.

"Есть много непонимания, приносит ли добыча газа нам потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 гривни за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ. Если бы "Нафтогаз" продавал газ на рынке другим потребителям, то мог бы заработать более 20 гривен за кубический метр. Мы пренебрегаем этими 13 гривнами, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго", - заявил Ватерландер.

Таким образом, добавил он, "Нафтогаз" зарабатывает 6 гривен на одном кубометре, из этого он платит ренту правительству, осуществляет инвестиции и платит дивиденды правительству как акционеру.

"На мой взгляд, не должно быть никаких дискуссий о том, зарабатывает "Нафтогаз" деньги или не зарабатывает. Компания их зарабатывает", - заверил исполнительный директор.

Уже после выхода интервью в департаменте по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" опровергли слова Ватерландера о себестоимости газа.

"Цифры, указанные Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно. Отмечаем, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, которую компания завершает готовить, и которую должны проверить аудиторы, а плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины", - заявили в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин на следующей неделе может отправить в отставку все правление "Нафтогаза". На фоне этого Ватерландер написал письмо наблюдательному совету, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.

Мы также рассказывали, сколько зарабатывает в "Нафтогазе" этот человек.