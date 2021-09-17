На следующей неделе украинское правительство может уволить почти всех членов правления НАК "Нафтогаз", правда, в должности планируют оставить главу правления Юрия Витренко.

Об этом со ссылкой на источники пишет "РБК-Украина".

Дело в том, что после того, как недавно три члена набсовета "Нафтогаза" подали в отставку, НАК фактически не может действовать, потому что нет кворума. В такой ситуации функции наблюдательного совета передаются правительству.

Планируется, что уже в среду, 22 сентября, Кабмин может рассмотреть вопрос об увольнении правления. Так, в отставку могут отправить финдиректора Питера ван Дрила и директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Они говорили о планах уйти с должности после смены главы НАК. Кроме того, вероятна отставка замглавы правления Сергей Перелома и директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка.

Новым заместителем Витренко могут назначить Олег Диденко, который уже работал в НАК и с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию "Газ Украины". Юридическими вопросами могут доверить заниматься Владиславу Воловику, который был заместителем Диденко в "Газ Украины".

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно США потребовали назначить новых руководителей "Нафтогаза" и "реформировать" СБУ.

Также мы сообщали, что Шмыгаль распорядился в течение недели провести конкурс на места четырех членов набсовета "Нафтогаза".