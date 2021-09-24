По украинскому экспорту наметились проблемы. Мировые цены на железную руду, которые в нынешнем году зашкаливали, пошли на убыль. Даже при лучших раскладах, руды по 200 долларов в следующем году уже не будет - максимум по 100.

По зерну ситуация пока более благополучная. Украина собрала рекордный урожай, а мировые ценники после непродолжительного спада снова пошли вверх. Но есть проблемы с инфраструктурой - аграрии опасаются, что просто не смогут вывезти огромные партии зерна. Плюс - над миром нависла угроза нового экономического кризиса, что может в любой момент обвалить сырьевые рынки.

На этом фоне подорожание энергоресурсов, от импорта которых зависит Украина, грозит развернуть "сырьевые ножницы" не в нашу пользу. Закупки газа по 900-1000 долларов не перекроет никакое зерно, поэтому дыра в торговом балансе будет только расти. А это большое испытание для курса, особенно с учетом намечающегося бегства нерезидентов из наших ОВГЗ.

"Можно сказать, что сырьевой фарт, который сопутствовал Украине в последние два года, и позволил относительно легко пережить корона-кризис, заканчивается", - говорит экономист Алексей Кущ.

Разбирались, что происходит на мировых рынках руды и зерна, и какие наши перспективы по экспорту.

Золотая руда заканчивается

В прошлом году за счет высокого спроса на руду и роста цен на нашем основном экспортном рынке - в Китае (на него приходится больше 45% поставок) - Украина увеличила экспорт на 16% в натуральном выражении (до 46,3 млн тонн) и почти на 25% в денежном (до 4,24 млрд долларов).

В начале этого года цены на руду продолжали быстрый рост. К примеру, за пять месяцев 2021 года экспорт руды уже принес больше 3 млрд долларов, что более чем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но в последние месяцы рынок железной руды сильно лихорадит. С августа цены на нее просели уже почти вдвое, спрос также падает. И это уже ударило по экспорту. Так, в прошлом месяце морские порты Украины сократили перевалку руды более чем на треть - до порядка 20 млн тонн. Всего за 8 месяцев этого года Украина отгрузила на внешние рынки 29,8 млн тонн железорудного сырья, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как указано в макроэкономическом обзоре НБУ за август, цена на сталь и железную руду снижались из-за уменьшения спроса со стороны Китая вследствие замедления промышленности и строительства. Тем не менее экспорт был в плюсе, так как ценники все же сохранялись на достаточно высоком уровне

Впрочем, ситуация на мировом рынке стремительно ухудшается.

Напомним: в начале 2021 года железная руда стоила 210-215 долларов за тонну, в мае - 230 долларов, в августе — уже только 183 доллара, а в начале этой недели ценники обвалились ниже 100 долларов. Правда, затем произошел небольшой откат, и цена снова поднялась выше 100 долларов.

Рынок продолжает лихорадить.

Причем, в сентябре негативные тенденции ускорились.

Скажем, за предыдущую неделю руда подешевела на 20%.

В понедельник, 20 сентября, когда на мировых биржах случился переполох из-за опасений по скорому банкротству китайского строительного гиганта Evergrande (считается, что это может запустить новый экономический кризис) по руде, зафиксировали антирекорд. По данным S&P Platts, за тонну руды давали 94 доллара.

Правда, уже 23 сентября ценники снова пошли вверх. По данным Bloomberg, на бирже Сингапура котировки на руду выросли на 15% и превысили 100 долларов.

Отчасти ситуация выровнялась из-за "отсрочки" банкротства Evergrande. 22 сентября китайский застройщик заявил, что выплатит проценты по облигациям в юанях на 35,9 млн долларов. Правда, под вопросом пока выплаты по долларовым бумагам (а это еще более 83 млн долларов).

Но даже минимальный "положительный сигнал" от Evergrande успокоил рынки. Акции строительной компании уже 23 сентября взлетели в цене на 32%, до 3 гонконгских долларов за акцию, правда, затем снова немного просели (до 2,66 гонконгских долларов), что, впрочем, все равно на 17% выше, чем днем ранее.

Но по руде не все зависит от истории с Evergrande.

90-100 долларов вместо 200

В Китае спрос на руду падает уже несколько месяцев подряд. Причин несколько. Во-первых, идет ограничение по выплавке стали из-за дефицита электроэнергии.

В августе выплавка стали в Поднебесной упала до минимума за последние полтора года.

Особенно большое проседание в китайской провинции Цзянсу, где сталелитейные производства урезали по поставкам электроэнергии больше всего.

В Bloomberg отмечают, что на данный момент самой большой проблемой китайского рынка является неопределенность. Сталелитейные предприятия не могут спрогнозировать объёмы выплавки и решить - стоит ли им закупать руду впрок. Многие сократили закупки сырья в расчете, что оно еще больше подешевеет.

Плюс ожидается, что Китай, чтобы улучшить экологические показатели перед зимней Олимпиадой 2022 года, будет держать производство стали на минимуме. Да и в целом китайских сталелитейщиков ждут не самые лучшие времена, учитывая, что КНР к 2060 году нацелилась достичь углеродной нейтральности.

По прогнозам крупного финансового холдинга UBS Group AG, в следующем году цены на руду будут держаться на отметке 89 долларов за тонну.

Liberum Capital Ltd прогнозирует на следующий год ценник в 93 доллара за тонну, а Fitch - в 100 долларов.

Но, понятно, что многое будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация в экономике и на строительном рынке. "Если Китай начнет сворачивать инфраструктурные проекты, резко снизится спрос на арматуру, а следовательно, и руду", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но даже 100 долларов - это более чем в два раза меньше, чем было еще недавно.

"О ценах выше 200 долларов можно забыть - их в ближайшее время уже не будет, - добавил Пендзин

И это "первый звоночек" о развороте сырьевых ножниц не в нашу пользу, - говорит Кущ.

То есть в следующем году экспортных рекордов и сверхвысоких заработков уже не будет. Скорее всего, Украина вернется на свои стандартные заработки на руде - порядка 4 млрд долларов в год.

Зерновой экспорт на 20 миллиардов

По другому важному экспортному направлению Украины - зерну - ситуация пока более благополучная.

За прошлый год цены на продовольствие в мире взлетели на 27,5% и падать пока не собираются. С урожаем у нас тоже все хорошо, поэтому проблем с экспортом быть не должно, - говорит Олег Пендзин.

Впрочем, как говорится в макроэкономическом отчете Нацбанка, по состоянию на август аграрный экспорт все же подкачал. И даже нивелировал рекорды по руде.

"Экспорт товаров рос благодаря дальнейшему наращиванию стоимостных объемов экспорта продукции ГМК, обеспеченному стремительным повышением мировых цен. В то же время задержка со сбором нового урожая на фоне заканчивающихся запасов основных сельскохозяйственных культур сдерживали рост экспорта. В итоге дефицит торговли товарами расширился до 0,6 млрд долларов", - говорится в отчете НБУ.

Сейчас уже понятно, что урожай зерна у нас будет рекордным. По данным Украинской зерновой ассоциации, аграрии соберут 110 млн тонн. Окончательные объемы станут понятны по завершению уборки, в частности, по кукурузе. Ее может оказаться даже больше, чем прогнозируется - 37 млн тонн вместо 35 млн.

При таком раскладе на экспорт может уйти порядка 70 млн тонн зерновых, - прогнозируют в УЗА.

В "экспортной корзине" будет 27 млн тонн пшеницы, 32 млн тонн кукурузы и 7 млн тонн ячменя. Заработок, по словам главы УЗА Николая Горбачева, может составить порядка 20 млрд долларов. Таким образом аграрии рассчитывают завести в страну больше половины всей экспортной выручки.

Мировая конъюнктура пока - в пользу наших экспортеров.

В августе мировые цены на продовольствие, которые до этого начали проседать после рекордного подъема на волне пандемии, снова вернулись к росту, - сообщила FAO. Ценовой индекс FAO в августа составил 127,4 пункта, что на 3,9 или 3,1% выше, чем в июле и почти на 33% превышает показатель прошлого года. Индекс вырос за счет рекордных котировок на пшеницу, сахар и растительные масла.

К примеру, по растительным маслам индекс взлетел на 6,7% из-за опасений по поводу снижения производства масла в Малайзии.

"Что у нас будет с ценами на подсолнечник нового урожая - пока неясно. Но сейчас семечка в районе 1000 долларов за тонну. Из такого сырья масло дешевле 35-40 гривен за литр в себестоимости не получится. А с учетом всех расходов, снова имеем рекордный ценник", - говорит Олег Пендзин.

Ценовой индекс FAO по пшенице вырос на 3,4% из-за ожиданий по снижению урожая в США, Канаде, Казахстане и др.

В целом ожидается, что мировой производство зерна в этом году будет выше прошлогоднего на 0,7%, и составит порядка 2,79 млрд тонн. Но спрос будет расти быстрее, чем предложение. По прогнозам FAO, потребность мирового рынка в зерне в 2022 году превысит 2, 809 млрд тонн, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. Причина - увеличение производства кормов и продуктов питания.

Поэтому ценники на биржах уже пошли в рост. Так, декабрьские котировки пшеницы на Чикагской бирже держатся на уровне 259 долларов за тонну и в последние дни поднялись на 2,5% после незначительного проседания накануне.

По твердой яровой пшенице ценники еще выше - около 332 долларов за тонну.

По кукурузе также идет рост - плюс 1,65% на этой неделе - до почти 207 долларов на тонну.

"Спрос на зерно на наших основных рынках будет высоким. Во Франции был недород, так что мы сможем наращивать поставки в Европу. Также держится высокий спрос на зерновые в Китае", - отмечает Олег Пендзин.

Стоит отметить, что во Франции из-за снижения урожая пшеницы, ценники на этой неделе начали расти, а мука уже подорожала почти до 250 евро за тонну.

В августе Китай нарастил импорт кукурузы более чем на 22% - до 3,23 млн тонн. за 8 месяцев этого года Поднебесная увеличила закупки кукурузы на 283,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,4 млн тонн. Рост закупок связан с увеличением производства кормов и активизацией в животноводческом секторе.

Есть подвижки также по подсолнечному маслу.

Так, на французской бирже MATIF подсолнечное масло поднялось в цене на 0,68%, до 1262,5 долларов за тонну.

Зерно застрянет в стране?

Но итоговые цифры по украинскому экспорту будут зависеть не только от мировых ценников.

Аграрии прогнозируют, что могут быть проблемы с инфраструктурой. "Мы можем и не справиться с такой цифрой экспорта? Каким образом мы будем везти урожай?", - говорит Горбачев.

Порты с перевалкой огромных партий зерна едва справляются, в УЗА подсчитали, что придется увеличивать долю железнодорожной перевалки. По железной дороге нужно вывозить до 7 млн тонн в течение, как минимум, четырех месяцев, что может оказаться проблемой, в том числе, из-за дефицита локомотивной тяги. Рекорд по перевозке зерна для "Укрзализныци" - 4 млн тонн в месяц. Поэтому аграрии не исключают, что экспорт "застрянет" в стране. Как минимум - растянутся сроки поставок, что вряд ли понравиться заграничным покупателям.

В целом, экспортная аграрная выручка в этом маркетинговом сезоне (то есть, до июля 2022 года) будет неплохой.

"Правда, рядовых украинцев этот факт вряд ли сильно обрадует. Потому что ценники на продукты в наши магазинах будут расти вслед за мировыми. Тот же хлеб продолжит дорожать. Из-за газа подорожала сушка зерна, ползут вверх цены на муку, плюс хлебопеки работают на газовых печах, а с газом по 30 гривен за куб дешевых булок не напечешь", - подытожил Олег Пендзин.

Газ все перекроет

Но это расклад на сейчас. Все еще может измениться.

"В последнее время рост цен на товарно-сырьевые активы был, преимущественно, спекулятивными. Ведь страны напечатали много лишних денег. Поэтому риски инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах выросли. Сейчас центробанки приняли решение спасаться от инфляционных рисков изменениями в монетарной политике, что скажется и на сырьевых рынках", - говорит Ян Кароль, аналитик компании Esperio.

С ним согласен и Олег Пендзин. "ФРС США и Центробанк Европы уже предупредили о сворачивании программ стимулирования экономики. То есть, "лишних" денег, которые подпитывали высокие цены на сырьевых биржах, станет меньше", - говорит он.

Но есть еще угроза нового экономического кризиса. И, если все пойдет по этому сценарию, то сырьевые рынки могут и вовсе посыпаться, то резко сократит приток доллара в Украину и увеличит дыру в торговом балансе.

По данным Госстата, за 7 месяцев этого года (более свежих данных пока нет), он и так в минусе - негативное сальдо превысило 1,7 млрд (но сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда минус был порядка 2,4 млрд).

Экспорт товаров за 7 месяцев этого года составил 35,5 млрд (плюс 33,4% к аналогичному периоду прошлого года), импорт — 36,24 млрд (на 28,6% больше, чем за 7 месяцев 2020 года).

Но цены на энергоресурсы - уголь, газ, нефтепродукты - высокие. Поэтому в деньгах импорт может расти намного больше, чем экспорт.

К примеру, по данным Госстата, топливо, нефть и нефтепродукты в структуре нашего импорта занимают 16,6%, и за 7 месяцев этого года их поставки выросли на 34,2% (то есть, больше, чем в среднем рос импорт).

Цены на газ и вовсе зашкаливают, и, если Украина реально будет закупать его по 900-1000 долларов, то торговое сальдо уйдет в минус еще больше.

То есть, при нынешних ценах на энергоресурсы и проседании цен на руду, сравнительно неплохая конъюнктура на продовольственных рынках Украину может и не спасти — сырьевые ножницы "режут" уже не в нашу пользу. Что создает серьезные угрозы для курса гривны, - говорит Кущ.

Особенно, если оправдаются опасения экспертов, и нерезиденты, на фоне нестабильности на мировых рынках, начнут массово избавляться от наших ОВГЗ и выводить доллар из Украины.